Prewencyjny atak nuklearny Londynu może okazać się bumerangiem

© Sputnik. Iliya Pitalev Media: KRLD zagroziła Australii atakiem jądrowym

Według Michaela Fallona premier Theresa May gotowa jest do użycia rakiet balistycznych Trident „w najbardziej ekstremalnych okolicznościach", nawet jeśli sama Wielka Brytania nie zostanie zaatakowana za pomocą broni jądrowej. Przy tym minister nie sprecyzował, o jakie właściwie okoliczności chodzi.

Środki jądrowe, jakimi dysponuje Wielka Brytania, to cztery podwodne łodzie atomowe typu „Vanguard" stacjonujące w Szkocji, a każda z nich ma na pokładzie do szesnastu rakiet balistycznych Trident.

Politolog, doktor historii Michaił Smolin uważa, że oświadczenia brytyjskiego ministra skierowane są w pierwszej kolejności pod adresem Rosji.

© AFP 2017/ Ed Jones Ławrow: Jądrowe awantury KRLD są nie do przyjęcia

„Oświadczenia Londynu należy traktować jako pewną konstatację faktu, że jego broń jądrowa wycelowana jest, rzecz jasna, w naszą stronę, nie zaś w jakąś inną. Gdyż żadnych innych, oprócz Rosji, ich zdaniem, wrogów, po prostu nie ma. Zakładam, że wszystko to jest robione po to, aby zobaczyć naszą reakcję. Myślę, że nie powinniśmy przesadnie na to reagować, gdyż agencje informacyjne ciągle podają podobne wiadomości. Broń jądrowa Wielkiej Brytanii, rzecz jasna, stwarza wielkie zagrożenie. Przecież biorąc pod uwagę dane o tym, w jakim stanie znajduje się angielska marynarka wojenna, w tym także łodzie podwodne mające na pokładach broń jądrową, można mieć poważne obawy ze względu na samą tę broń. W ostatnim czasie brytyjskie armia i marynarka wojenna przekształciły się w jednostki dość formalne. Zresztą, ich małe ilości nie pozwalają Brytyjczykom na prowadzenie jakichkolwiek poważniejszych operacji. W związku z tym zakładam, że mamy po prostu do czynienia z próbą przystosowania się w jakiś sposób do naśladowania polityki amerykańskiej" — uważa Michaił Smolin.

© AFP 2017/ Ed Jones Pjongjang odpowiada USA na atak prewencyjny

Tę opinię podziela też ekspert do spraw wojskowości, dyrektor komercyjny czasopisma „Arsienał Otieczestwa" Aleksiej Leonkow, który uważa, że Wielka Brytania w swej próbie przedsięwzięcia ataku prewencyjnego idzie za przykładem Waszyngtonu. Przecież wcześniej amerykański kanał telewizyjny NBC News podał, że Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić atak prewencyjny przeciwko Korei Północnej, jeśli otrzymają dane na temat gotowości KRLD do szóstego testu nuklearnego.

„Każde państwo posiada własny zestaw zagrożeń, w których wyniku broń jądrowa musi być bezwzględnie zastosowana. Gdy chodzi o atak prewencyjny, to takie prawo przywłaszczają sobie w ostatnim czasie tylko dwa państwa — są to Stany Zjednoczone i KRLD. Oświadczały one o swej gotowości do użycia broni jądrowej w przypadku powstania zagrożenia dla ich suwerenności. Wielka Brytania dołączyła się do tego i jest gotowa do użycia broni jądrowej w przypadku zagrożenia, które może nawet mieć całkiem nie jawny charakter. Najprawdopodobniej, Londyn poda w całości listę zagrożeń. Jednakże w tym celu musi ona być uzgodniona w parlamencie i zatwierdzona w charakterze doktryny jądrowej", — powiedział Aleksiej Leonkow.

Ankieta Czy w najbliższym czasie może rozpocząć się III wojna światowa? Tak, będzie sprowokowana sytuacją na Bliskim Wschodzie 18% (29)

Tak, przyczyną staną się złe stosunki Rosji i USA 16.1% (26)

Tak, powodem będzie konflikt w Azji 18.6% (30)

Wojna wywiąże się z konfliktu między Indiami i Pakistanem 0.6% (1)

Nie, żadnej wojny nie będzie 46.6% (75) Głosowało: 161 Wszystkie ankiety Tak, będzie sprowokowana sytuacją na Bliskim Wschodzie

Tak, przyczyną staną się złe stosunki Rosji i USA

Tak, powodem będzie konflikt w Azji

Wojna wywiąże się z konfliktu między Indiami i Pakistanem

Nie, żadnej wojny nie będzie Wszystkie ankiety

Wcześniej lider partii laburzystowskiej Jeremy Corbyn opowiedział się za światem bez broni jądrowej.

Ciekawe jest, że oświadczenie ministra obrony Michaela Fallona o prawdopodobieństwie ataku prewencyjnego stało się odpowiedzią na apel lidera partii laburzystowskiej Jeremy'ego Cobryna wzywający do „osiągnięcia świata bez broni jądrowej" — podkreśla periodyk. „Każde użycie broni jądrowej stanie się katastrofą dla całego świata" — oświadczył polityk, podkreślając, że laburzyści mogą skreślić program modernizacji potencjału jądrowego kraju ze swego manifestu przedwyborczego.