Trump zakręca kurek. Pieniądze z USA już nie popłyną do Polski

Trump: W 2018 roku nie będzie pomocy finansowej dla Polski

Donald Trump ma zamiar wcielić agencję do Departamentu Stanu i w związku z tym znacząco ograniczyć związane z nią wydatki na budowanie stref wpływu w innych krajach. Wszystkie programy pomocowe dla Polski zniknęły ze strony USAID. Mowa o 3 milionach dolarów rocznie, przekazywanych na szkolenia, kampanie informacyjne i kulturalne, spotkania dziennikarzy itp.

Nie ucierpi wyłącznie Polska, ale i inne państwa europejskie będące w strefie wpływów Stanów Zjednoczonych — Czarnogóra, Białoruś, a także Ukraina, która co prawda zachowa finansowanie, ale mocno obcięte. Zostanie jej jedna trzecia funduszy. Czy sympatie proamerykańskie nieco zbledną? Możliwe.

W uzasadnieniu swojej decyzji administracja Trumpa pisze o „zapewnieniu przez państwo i USAID większej skuteczności działań poprzez reorganizację i konsolidację w celu umożliwienia skutecznej dyplomacji i rozwoju. (…) Informacje odnoszą się do wstępnego zarysu budżetu na rok 2018. Sugerowane i zgłaszane propozycje zmierzają do gruntownej przebudowy budżetu federalnego i będą przedmiotem długotrwałych konsultacji i uzgodnień pomiędzy administracją a obiema izbami Kongresu. Strona polska monitoruje ten proces, pozostając w kontakcie z przedstawicielami Departamentu Stanu i Kongresu".

Podobna sytuacja miała już miejsce na przełomie wieków — czyli pod koniec 1999. Zamknięto wtedy Agencję Informacyjną, która zajmowała się finansowaniem programów informacyjnych i kulturalnych za granicą. Również sporą jej część włączono do Departamentu Stanu, podobnie jak teraz chce zrobić to Trump. Polska miała stracić finansowanie, ponieważ jej nowo narodzona „demokracja" miała być już stabilna. Mimo to pieniądze z USA płynęły dalej. Nie wiadomo, jak będzie w 2018.

Co na to Polska? „Strona polska monitoruje ten proces, pozostając w kontakcie z przedstawicielami Departamentu Stanu i Kongresu" — poinformowało biuro prasowe MSZ.

