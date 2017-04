© REUTERS/ U.S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Tom Tonthat Dokąd naprawdę płyną okręty Trumpa?

Gazeta Daily Mail traktuje wysłanie tego okrętu na „tylne podwórko" Rosji jako sygnał dla Władimira Putina. „No i jak wam się podoba?" — takie pytanie skierowane umownie pod adresem prezydenta Rosji to tytuł tej publikacji.

The Sun twierdzi, że Londyn postanowił zapłacić Moskwie pięknym za nadobne — chodzi o odpowiedź na przepłynięcie rosyjskich okrętów przez Kanał Angielski w październiku minionego roku. Periodyk oskarża rosyjskie okręty o „pobrzękiwanie bronią" i oświadcza, że w ostatnim czasie ciągle prowokują Wielką Brytanię.

Dziennikarze z Daily Star posunęli się nawet dalej od swych kolegów. „Okręt wojenny marynarki królewskiej wysłany został «pod drzwi» Władimira Putina na znak odwetu za inwazję na La Manche" — głosi tytuł artykułu umieszczonego na stronie internetowej periodyku. Pod tym oświadczeniem umieszczono nagranie wideo wystrzelenia rakiety przeciwlotniczej Aster z pokładu niszczyciela HMS Daring — te i inne zdjęcia na stronie internetowej Daily Star „doprowadzą Kreml do wściekłości" — są przekonani brytyjscy dziennikarze.

© Zdjęcie: Press Service of Ministry of defence of the Russian Federation Flota Czarnomorska śledzi brytyjski niszczyciel

Dyrektor centrum Koniunktury Strategicznej Iwan Konowałow w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że ogólne nastawienie brytyjskich mediów stanowi odzwierciedlenie postawy rządu kraju.

„Najważniejsze, do czego oni dążą na płaszczyźnie militarnej — aby Brytania znów stała się panią mórz. Mówiła o tym premier Theresa May. To życzenie odzwierciedla militarystyczne nastawienie brytyjskiego rządu. Wypada przypomnieć niedawną wypowiedź ministra obrony Michaela Fallona, który otwarcie oświadczył, że Wielkiej Brytanii przysługuje prawo do zadania prewencyjnego uderzenia nuklearnego, co wywołało poważne wątpliwości nawet w szeregach sojuszników w NATO.

Równocześnie przedstawianie faktu wysłania niszczyciela ku brzegom Rosji jako swego rodzaju sygnału dla kraju i jego lidera jest naiwne. Co w tym nadzwyczajnego? Okręty brytyjskie są stale obecne w akwenie Morza Czarnego. Po prostu, zgodnie z Konwencją Montreux, mogą znajdować się tam przez pewien czas, a potem muszą się wycofać. Dlatego ma miejsce rotacja. Sugerowanie, że wyprawa brytyjskiego niszczyciela w okolice naszych brzegów jest czymś nadzwyczajnym, wyzwaniem rzuconym Rosji i prezydentowi Putinowi, jest cyrkiem odstawianym na na arenie brytyjskich mediów" — podkreślił ekspert do spraw wojskowości.