11-latki bawią się w „wyklętych"

Dzieci udawały, że strzelają sobie w potylicę — przedstawienie ku czci Żołnierzy Wyklętych zawierało m.in. sceny zabijania ich przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Inscenizacja miała miejsce miesiąc temu, ale dopiero dziś rano wstrząsające zdjęcia obiegły internet, kiedy dotarli do nich i upublicznili je dziennikarze Radia Eska.

Przedstawienie w ramach cyklu „Dwójkowa lekcja historii" było częścią większego projektu, który szkoła podstawowa przygotowała wspólnie z liceum ogólnokształcącym i Prawicowym Blokiem Samorządowym "Skawina". Wymowa była jednoznaczna — Żołnierze Wyklęci mieli być bohaterami, komuniści zaś — czarnymi charakterami. Brutalne sceny odgrywane przez dzieci nie są dla prowadzących projekt żadnym problemem.

© AP Photo/ Alik Keplicz Polska czci Wyklętych

- To rzeczywiście trudny temat, ale przygotowaliśmy do niego uczniów poprzez lekcje. W przedstawieniu wzięli udział jedynie uczniowie klas piątych i szóstych, którzy posiadają już zdolność abstrakcyjnego myślenia i rozumieją sens inscenizowanych zdarzeń — powiedziała dyrektorka szkoły podstawowej Halina Buchowska, kiedy dotarli do niej oburzeni dziennikarze „Gazety Wyborczej".

Czterech chłopców grających ubeków wchodziło po kolei na scenę. Symulowali uderzenie w twarz, niemy krzyk. Na koniec podchodził chłopiec, który wykonywał egzekucję. Sama egzekucja trwała 30 sekund.

A tak broniła się nauczycielka języka polskiego, współautorka scenariusza:

© AP Photo/ PAP Żołnierze Niezłomni i żołnierze wyklęci

- Mowa o jednej tylko scenie, która trwała niecałe trzy minuty, podczas gdy całe przedstawienie trwało 40 minut, w trakcie których skupiliśmy się na dobru, czyli na przedstawieniu postaci „żołnierzy wyklętych". W zeszłym roku „Dwójkowa lekcja historii" wyglądała bardzo podobnie i nie spotkała się z żadną negatywną reakcją.

Internauci ironizują: „Może należało dać dzieciom prawdziwą broń. Od razu byłyby to zajęcia praktyczne".

