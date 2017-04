Zemsta Ukraińców: zdemontujemy wam pomniki

© AFP 2017/ Inna Sokolovskaya Ukraiński IPN wstrzymuje legalizację polskich pomników

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało taką oto notę: „Jest to jawna prowokacja w przededniu obchodów 70. rocznicy zbrodniczej akcji «Wisła», zorganizowana w oczywistym celu odwrócenia uwagi od tej straszliwej daty".

Związek Ukraińców w Polsce również wyraził oburzenie: Doszło do kolejnej antyukraińskiej prowokacji w woj. Podkarpackim".

Władymir Wiatrowycz natomiast, prezes ukraińskiego odpowiednika IPN napisał na swojej tablicy na Facebooku: „Na Ukrainie lokalna społeczność własnymi siłami odnowiła zdewastowany przez wandali pomnik (zamordowanych przez oddziały złożonej z Ukraińców dywizji SS-Galizien) w Hucie Pieniackiej przed rocznicą wyniszczenia tej wsi. W Polsce lokalna społeczność przed rocznicą akcji «Wisła» podejmuje decyzję i demontuje ukraiński pomnik, który stał na cmentarzu 23 lata".

O 23 za dużo. Tak twierdzi wójt gminy Stubno Janusz Słabicki:

Dojrzewaliśmy do tego, aby to nielegalne upamiętnienie uprzątnąć i wreszcie to się stało — powiedział dziennikarzom. Pomnik rozebrało kilkanaście osób — byli to działacze Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego, organizacji skrajnie prawicowych, słynących jednak z krytycznego (delikatnie mówiąc) stosunku do polityki zagranicznej Ukrainy, gloryfikującej UPA.

Ukraińcy stwierdzili, że ten incydent nie może pozostać bez echa i postanowili się na Polakach zemścić. Organ zarządzany przez Wiatrowycza, ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zapowiedział wczoraj wstrzymanie legalizacji około 105 polskich pomników, porządkowanie polskich miejsc pamięci oraz poszukiwanie pochówków polskich obywateli.

Polskie Ministerstwo Kultury wysłało do Polskiej Agencji Prasowej oficjalny komunikat w tej sprawie. Twardo broni legalności rozbiórki pomnika w Hruszowicach.

Nie ma przyzwolenia na funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, wzniesionych niezgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa, pomników «chwały Ukraińskiej Armii Powstańczej», których celem jest gloryfikowanie formacji zbrojnej, odpowiedzialnej za zbrodnie dokonane na tysiącach, w zdecydowanej większości bezbronnych polskich obywateli — czytamy w dokumencie.

