„THAAD to dopiero początek sporu między USA i Koreą Południową"

© AP Photo/ U.S. Force Korea Korea Południowa wezwała Chiny, aby nie reagowały na rozmieszczenie THAAD

„Jest to ogólne podejście Trumpa — chodzi mu o zmuszenie sojuszników do płacenia więcej, bez zastanowienia się nad szczegółami. Co się tyczy systemu THAAD, rzeczywiście, Korea Południowa przeznaczyła teren pod ten obiekt, porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte, jednak w społeczeństwie nie ustają poważne dyskusje odnośnie tego, w jakiej mierze ten system jest efektywny oraz pożyteczny. Pojawiają się opinie, że ten system nie jest w stanie zabezpieczyć głównego miasta Korei Południowej — Seulu. Jeszcze więcej głosów sugeruje, że ten system leży w interesie nie tyle Korei Południowej, ile samych Stanów Zjednoczonych w ramach ich regionalnego systemu obrony przeciwrakietowej. W związku z tym zakładam, że jest to dopiero początek rozmów na temat tego, kto ma za to płacić i ile " — powiedział Aleksander Woroncow.

Jego zdaniem żądania Stanów Zjednoczonych spowodują umocnienie w Korei Południowej pozycji tych, którzy opowiadają się za realizacją własnego programu jądrowego.

„Obecnie w Korei Południowej słychać silne głosy tych, którzy sugerują, że kraj potrzebuje własnego programu jądrowego. Dlaczego Korea ma być uzależniona od Stanów Zjednoczonych? Natomiast w sytuacji gdy jedna ze stron w tak sztywny sposób wysuwa swoje żądania, takie głosy mogą się jedynie nasilić. Wygląda na to, że Trump, ze swej strony, uważa, iż takie sztywne naciski odniosą skutek. Chociaż wiemy, że w biznesie, gdy takie podejście przestaje dawać wyniki, podejmuje się próby jak najszybszego znalezienia kompromisu" — podkreślił ekspert.