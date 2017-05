© Fotolia/ Siaivo Ukraińcy zrzekają się obywatelstwa

Podstawowa istota reform sprowadza się do wprowadzenia zmian do podziału uprawnień między Radą Najwyższą — a liczbę deputowanych do niej planuje się zmniejszyć z 450 do 300, rządem a prezydentem. Ponadto reforma uwzględnia pojawienie się na Ukrainie instytucji senatorów, a sam system prawny ma ulec reorganizacji na wzorzec amerykański. Te zmiany pozwolą Poroszence na pozostanie na arenie politycznej nawet w przypadku przegrania wyborów — konkludują „Wiesti".

Prezydent Międzynarodowej Rady Rodaków Rosyjskich Wadim Kolesniczenko uważa za niemożliwe wdrożenie reformy konstytucyjnej na Ukrainie w aktualnych warunkach.

„Nie wprowadza się żadnych zmian do konstytucji w warunkach stanu wojennego. Nie zaakceptuje tego ani świat, ani społeczeństwo ukraińskie mimo wszystkich aktualnych niuansów w sytuacji. Jednakże koncepcja Poroszenki jest zrozumiała: chodzi o dążenie do zachowania władzy. Czy ludzie będą głosować za zmianami? Nie potrzebują tego absolutnie. Chociaż swoją rolę może odegrać dążenie ludzi do sprawienia przykrości deputowanym poprzez głosowanie za zmniejszeniem ich liczby. W warunkach ogromnej skali skorumpowania władz podobny mechanizm przekazania uprawnień w ręce Rady Najwyższej jest olbrzymim skokiem w kierunku zniszczenia Ukrainy jako takiej, która natychmiast zostanie rozerwana na części ze względu na istniejące sprzeczności" — uważa Wadim Kolesniczenko.

Co do Zachodu, to, zdaniem polityka, raczej nie będzie on ingerować.

„Zachód obecnie daje Ukrainie czas na samodoskonalenie się. Gdyż wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wywieranie na nią jakiegokolwiek wpływu jest niemożliwe. Wzrost korupcji stał się dla wszystkich wielkim zaskoczeniem — nie tylko dla wspólnoty ukraińskiej, która obecnie ma to już w nosie — lecz nawet dla europejskich inwestorów, dla których to stało się wręcz wstrząsem. Jednak teraz wszyscy będą starać się unikać jakiejkolwiek ingerencji. Im mniej zamożna będzie Ukraina, tym bardziej będzie ona agresywna, przecież najważniejsze zadanie od samego początku polegało na stworzeniu ogniska napięć, które byłoby źródłem trudności dla Rosji" — powiedział na zakończenie polityk.