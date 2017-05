Konflikt koreański: walka wkroczyła na wyższy poziom

Wcześniej przedstawiciel amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Korei Południowej Rob Manning poinformował agencję RIA Novosti, że zainstalowany w Korei Południowej system obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych THADD jest gotów do przechwytywania rakiet północnokoreańskich dla obrony kraju.

Media donoszą, że jednostka zainstalowana w Korei Południowej będzie mieć do dyspozycji od czterech do dziewięciu gąsienicowych wyrzutni ruchowych, z których każda przeznaczona jest do przenoszenia ośmiu rakiet przechwytujących, chociaż oficjalnych danych na razie nie opublikowano. System wyposażony ma być w radar antyrakietowy TPY-2 TM. Sugeruje się, że zasięg antyrakiet nie przekracza 200 kilometrów.

Politolog, doktor habilitowany politologii Siergiej Żurawski, przewodniczący krajowego ruchu społecznego „Reformy — nowy kurs" uważa, że Stany Zjednoczone odgrywają w tym decydującą rolę:

© REUTERS/ Matt Brown Jakie trudności czekają USA w przypadku wojny z Koreą Północną?

„Nie wykluczam prawdopodobieństwa tego, że właśnie Stany Zjednoczone przekonały Koreę Południową co do konieczności zainstalowania tego systemu. Korea Południowa jest przestraszona, w ciągu ostatnich 60 lat ciągle żyje w świadomości zagrożenia ze strony swego północnego sąsiada. Wobec tego wydarzenia, jakie mają obecnie miejsce na Półwyspie Koreańskim , mieszczą się w ramach tła, które istnieje już od kilkudziesięciu lat. Wszystko to toczy się w nurcie, który wytyczył podział Korei na dwa państwa. Po prostu wszystko wkroczyło na wyższy poziom. Jeśli dawniej chodziło o działa artyleryjskie, to teraz mowa o broni atomowej i rakietach" — powiedział Siergiej Żurawski.