MSZ: Polska sprzeciwia się imperialnej Rosji!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie dotyczące wypowiedzi kandydata na prezydenta Francji. Wygląda na to, że Polskę najbardziej dotknęło posądzenie o przyjaźń i wspólne interesy z Władimirem Putinem. W oświadczeniu możemy bowiem przeczytać:

Wartości i zasady wolnej demokracji są w Polsce przestrzegane. Do fundamentalnych wartości obecnych w polskiej kulturze i tradycji politycznej od kilkuset lat zaliczamy także szacunek i tolerancję dla tych, którzy mają inne poglądy polityczne lub są innego wyznania. Chcemy ponadto przypomnieć, że ktokolwiek zna historię i wewnętrzną scenę polityczną w Polsce, nie ma prawa oskarżać Polaków o sympatię wobec imperialnej Rosji.

Polska nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że Jarosław Kaczyński mógłby stawać w jednym szeregu z Władimirem Putinem w jakiejkolwiek sprawie.

Prócz tego polskie ministerstwo zrugało Macrona i pogroziło mu paluszkiem. „MSZ oczekuje, że przyszły prezydent Francji — niezależnie od tego, który z kandydatów wygra wybory — przed formułowaniem sądów dotyczących polityki innych państw dokona pogłębionej analizy, a ewentualne wątpliwości wyjaśni w kontaktach dwustronnych" — czytamy dalej w dokumencie.

— Wypowiedź kandydata na prezydenta Francji Emmanuela Macrona, w której postawił w jednym szeregu Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina, jest bardzo zła i naganna, jestem nią oburzony — nie kryje swoich uczuć marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Z kolei Ryszard Czarnecki jest przekonany, że Macron „popełnił strategiczny błąd, porównując Kaczyńskiego do Putina", a to „niszczy relacje Francji z Polską". — Po Brexicie Polska jest piątym co do wielkości krajem Unii Europejskiej (…). Lepiej z Polską dobrze żyć — powiedział w Telewizji Republika.

Przyszły prezydent Francji może czuć się oficjalnie skarcony.

