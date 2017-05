Dlaczego Macron grozi zniszczeniem UE?

© AFP 2017/ Eric FEFERBERG Premier Francji: UE nie przetrwa prezydentury Le Pen

Kreując się dotychczas na nieugiętego zwolennika „wartości europejskich” i członkostwa Francji w UE, nieoczekiwanie spróbował przyswoić sobie ideę eurosceptyzycmu, na której bazuje jego rywalka, liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen.

Macron w wywiadzie dla BBC powiedział, że w trakcie trwania kampanii wyborczej bronił „wartości europejskich” i polityki UE. – W tym samym czasie musimy zobaczyć, co się dzieje, usłyszeć ludzi, uświadomić sobie to, że są dziś niezwykle rozzłoszczeni, stracili cierpliwość, a złe funkcjonowanie UE dłużej jest nie do przyjęcia – mówił polityk. – Jeśli zostanę prezydentem, następnego dnia zacznę wdrażać głębokie reformy UE i naszego europejskiego projektu – dodał. Jak podkreślił, jeśli pozwoli na kontynuowanie takiego funkcjonowania UE, będzie „zdrajcą”. – Nie chcę tak robić, bo następnego dnia dojdzie do Frexitu lub nowego Frontu Narodowego – prognozował Macron.

© Sputnik. Kristina Afanasyeva Le Pen proponuje alternatywę dla UE

Gdybyśmy nie wiedzieli, że te słowa wypowiedział Macron, równie dobrze można byłoby je przypisać Le Pen.

Wypowiedzi Macrona przypominają zaplanowany scenariusz wyborczy, trick teatralny, mający na celu przeciągnięcie na jego stronę niezadowolonych członkostwem Francji w UE, czyli elektorat Marine Le Pen.

Macron, były bankier inwestycyjny domu Rothschildów i były niepopularny minister w rządzie socjalistów, wdarł się w życie polityczne niczym meteoryt. Tak samo szybko i nieoczekiwanie dla wszystkich przyłączył się do kampanii wyborczej, nie mając w gruncie rzeczy żadnego programu.

W związku z jego gwałtownym wzlotem w wielu głowach zrodziła się logiczna idea: główny cel projektu politycznego marki „Emmanuel Macron” polega na neutralizacji eurosceptyków Françoisa Fillona i Marine Le Pen.

Fillona zneutralizowano „pozaparlamentarnymi” metodami. Polityk za bardzo kochał drogie garnitury i znalazł złą pracę żonie. Z Le Pen podobny wybieg nie za działał. Jest już w drugiej turze wyborów. I Macron bez skrupułów zaczął kraść najpopularniejsze hasła swojej rywalki.