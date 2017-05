Opinia: „150 mln dla Ukrainy - szemrany interes"

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Czy Ukraińcy zabierają pracę Polakom?

Wcześniej w komunikacie prasowym poinformowano, że Bank Światowy przyznał Ukrainie kredyt w wysokości 150 mln dolarów na wsparcie nastawionego na eksport małego i średniego biznesu.

„Czy naprawdę chodzi o wpieranie małego i średniego biznesu, nastawionego na eksport? To nie do pomyślenia, gdyż Bank Światowy nie udziela pożyczek na rozwój krajowego biznesu skierowanego na produkcję, na eksport — nie należy to do jego funkcji. Tym zajmuje się Biuro do spraw Inwestycji. Bank Światowy przeznacza kredyty na projekty w zakresie infrastruktury. Co z tym wspólnego może mieć mały i średni biznes, ponadto, realizacja projektu przez państwowy przecież Ukreksimbank, który aktualnie jest niestabilny? W zasadzie jest to upaństwowieniem kapitału bankowego, a przecież wiadomo, że Bank Światowy jest kategorycznie temu przeciwny. Dlatego jest to sprawa bardzo dziwna. Zakładam, że prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wyżebrał ten kredyt za pośrednictwem jakiegoś lobby w Banku Światowym, które, jak można zakładać, ma otrzymać za to jakieś prowizje" — uważa Oleg Soskin.

Jego zdaniem te pieniądze nie dotrą do małego czy średniego biznesu.

„Jasne jest, że nie można liczyć na te pieniądze, bo zostaną one rozkradzione, jak zawsze. O tym właśnie należy mówić. Dlatego zakładam, że jest to kredyt korupcyjny. Jasne, że biznes nie otrzyma żadnych pieniędzy, natomiast zostaną one rozebrane przez struktury należące do rodziny Poroszenki i jego klanu" — podzielił się opinią Oleg Soskin.