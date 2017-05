Francuscy socjaliści w służbie Le Pen

Wiele wskazuje na to, że ewentualne zwycięstwo Marine Le Pen może oznaczać koniec Unii Europejskiej — jeśli Francja pójdzie w ślady Wielkiej Brytanii, wywoła to reakcję domina, która spowoduje, że z wielkiego projektu zjednoczonej Europy zostaną Niemcy i ich strefa wpływów. Wszyscy euroentuzjaści załamują ręce nad straszliwą groźbą, jaką niesie w sobie populistyczna prawica. Tymczasem prawdziwym winowajcą jest tu neoliberalna lewica. To „socjalzdrajcy" wpychają Europę w ramiona nowych narodowych socjalistów. Jeśli ktoś powinien być zakuty w dyby i wystawiony na publiczne upokorzenie w związku z triumfalnym marszem Frontu Narodowego we Francji — to jest to prezydent François Hollande.

© Sputnik. Kristina Afanasyeva Le Pen proponuje alternatywę dla UE

W 2012 roku wygrał wybory dzięki antykapitalistycznemu radykalizmowi. W legendarnym i często mu wypominanym wystąpieniu na konwencji w Bourget mówił do 25 tysięcy zwolenników Parti Socialiste: „Mój prawdziwy przeciwnik nie ma nazwiska, nie ma twarzy, nie ma partii — a mimo to rządzi; to świat finansów". Świat finansów odwinął się bardzo szybko. Zapowiadana szumnie regulacja sektora bankowego, przewidująca oddzielenie działalności depozytowo-kredytowej od aktywności spekulacyjnej (zniesienie tego typu legislacji, nazywanej w USA ustawą Glassa-Steagalla, było główną przyczyną światowego kryzysu 2007) objęła 2 procent aktywów 2 francuskich banków. Także inne radykalnie lewicowe rozwiązania — jak słynne 75 procent podatku od dochodu powyżej miliona euro rocznie — po kolei lądowały w koszu. Zamiast tego, socjalistyczny rząd uelastyczniał prawo pracy, osłabiał związki zawodowe, wzmacniał pozycję pracodawców w sporach z pracownikami, deregulował transport publiczny — w sumie, z entuzjazmem uprawiał miłość francuską z biznesem, który w kampanii obiecywał wziąć za twarz.

Ograniczająca prawa pracownicze i rolę związków, ułatwiająca wyrzucanie ludzi z roboty, obniżająca płace za nadgodziny „reforma" prawa pracy — od nazwiska promującej ją minister pracy zwana „ustawa El Khomri" — została przepchnięta przez parlament metodą zbliżoną do prezydenckiego dekretu: w szczególnym trybie art. 49.3 konstytucji, zezwalającym na pominięcie głosowania w izbie niższej. Rząd podjął taką decyzję po tym, jak spora część jego własnego zaplecza z Partii Socjalistycznej zapowiedziała głosowanie przeciw ustawie napisanej pod dyktando wiodącej organizacji pracodawców MEDEF. Protesty przeciw prawu El Khomri wyprowadziły na ulicę miliony ludzi, w kolejnych kilkusettysięcznych demonstracjach. Studenci zorganizowali nocną okupację Placu Republiki w Paryżu i internetową petycję, pod którą podpisywało się 70 tysięcy osób dziennie. Strajki sparaliżowały rafinerie, stacje benzynowe, sporą część transportu publicznego, porty i lotniska. Towarzysze sztuki drukarskiej zablokowali wyjście dzienników, które odmówiły publikacji oświadczenia sekretarza generalnego centrali związkowej SGT w sprawie „reformy".

Nawet komitet praw ekonomicznych ONZ wyraził zaniepokojenie „pogorszeniem gwarancji dotyczących warunków pracy". Sondaże wykazały, że 67 procent Francuzów jest przeciw ustawie El Khomri. Francois Hollande nie uląkł się gniewu ludu i przepchnął ustawę dekretem prezydenckim, z poparciem prawicy w senacie — co było jedną z głównych przyczyn, dla których zakończył swą kadencję z rekordowo dennym poparciem w wysokości 4 procent i, jako pierwszy prezydent w historii V Republiki, zrezygnował z ubiegania się o reelekcję.

© AP Photo/ Francois Mori Dlaczego Macron grozi zniszczeniem UE?

Początkowo spodziewano się, że robotę tę dostanie drugi główny sprawca nieszczęścia, mianowany przez Hollande'a premier- czołowy przedstawiciel partyjnej prawicy, wielki przyjaciel biznesu, znany z zamiłowania do obfitego używania art 49.3 konstytucji oraz odważnej polityki antyimigracyjnej. Po zamachach w Paryżu Valls wyróżnił się wątpliwością, czy islam — wyznawany przez co 20. obywatela Francji — da się pogodzić z ideałami Republiki. Był odpowiedzialny za wprowadzane dekretem „probiznesowe" reformy i zniesienie (wprowadzonego na chwilę na początku kadencji Hollande'a) 75-procentowego podatku dla najbogatszych, lubił być porównywany do Tony'ego Blaira. Kiedy postanowił ubiegać się o socjalistyczną nominację prezydencką, nagle odnalazł w sobie żarliwego socjalistę: odciął się od Hollande'a, któremu zawdzięczał karierę, zaczął bronić praw pracowniczych, w tym 35-godzinnego tygodnia pracy, który przedtem w ramach ustawy El Khomri rozmontowywał, mówił nawet o dochodzie gwarantowanym. Jego zaskakująca elastyczność nie przekonała wszakże członków i sympatyków PS. Nagle okazało się, że w grze liczy się były minister edukacji, wywalony z rządu Vallsa w ramach czyszczenia elementów lewackich, Benoît Hamon.

Koleje losu Hamona w socjalistycznych prawyborach podobne były do sytuacji Jeremy'ego Corbyna czy Berniego Sandersa: kompletnie nikt nie spodziewał się, że ma on jakiekolwiek szanse, uważano go za sposób na urozmaicenie puli kandydatów, dodanie lewicowej przyprawy do mainstreamowego dyskursu. Pierwsze sondaże, z końca 2016 roku, dawały mu wśród potencjalnych uczestników lewicowych prawyborów kilkanaście procent poparcia — podczas gdy zdychający politycznie prezydent miał ok. 40 procent.

© REUTERS/ Robert Pratta Le Pen: Krym został zwrócony Rosji z woli jego mieszkańców

Nawisem mówiąc, Hamon spotkał się z Sandersem chwilę po ogłoszeniu swojego startu w prawyborach. „Bernie Sanders zdołał umieścić kwestie socjalne w centrum kampanii wyborczej. Mówił o płacach, warunkach życia robotników i studentów. Podobnie jak Sanders uważam, że konieczna jest zmiana kursu w polityce społeczno-ekonomicznej Partii Demokratycznej w USA i partii socjaldemokratycznych w Europie"- mówił Hamon po wizycie w Stanach. Jego wyraziście lewicowy program, mający wiele wspólnego z programem Sandersa — minimalny dochód gwarantowany finansowany z podatku od robotyzacji, skrócenie tygodnia pracy, przywrócenie znaczenia związków — przekonał tych, których nie przekonała świeża lewicowość Vallsa. Hamon wygrał socjalistyczno-zielone prawybory w drugiej turze pokonując Vallsa stosunkiem 59 do 41 procent głosów.

Niestety, szkód poczynionych przez duet Hollande-Valls nie dało się już odrobić. Kandydat wielkiej niegdyś Parti Socialiste dostał zaledwie 6,36 proc. głosów, lądując na żałosnym 5 miejscu. Pokonał go kandydat alternatywnej lewicy, Jean-Luc Mélenchon, który zdobył 19,58 proc.

Rzecz w tym, że Mélenchon — przedstawiany w polskich mediach jako lewacki oszołom — w sferze społeczno-gospodarczej nie różni się wiele od wyraziście lewicowego przekazu, który swoim wyborcom proponował Hamon. Jego główny postulat dotyczy konieczności odebrania władzy kapitałowi i przywrócenia roli decyzyjnej procesom politycznym, sprawowanym przez reprezentantów obywateli, wyłonionych w demokratycznych wyborach.

© Sputnik. Michaił Klementiev Putin spotkał się z Marine Le Pen

© AP Photo/ Alik Keplicz I... kamieni kupa

Istotne różnice między dwoma kandydatami francuskiej lewicy dotyczą polityki zagranicznej: Hamon jest bezkrytycznie proeuropejski i antyrosyjski, Mélenchon uważa, że pozostawanie w UE ma sens o tyle tylko, o ile instytucje Unii ulegną demokratyzacji i wyrwą się spod władzy neoliberalnych dogmatów, realizowanych wyłącznie w interesie korporacji i banków. Proponuje też trzeźwe spojrzenie na Moskwę, sprowadzające się do twierdzenia, żeObie te kwestie mogły i powinny być tematem dialogu pomiędzy dwoma kandydatami, chcącymi uratować francuską lewicę przed upadkiem, a Francję przez nacjonalistyczną prawicą. Tak się nie stało; przez co 26 procent głosów oddanych przez lewicowych wyborców 23 kwietnia wylądowało w koszu i dziś francuscy lewicowcy muszą wybierać między — jak napisała jedna ze zwolenniczek Mélenchona — „nienawiścią do obcych i nienawiścią do biednych".

Ale i tak jest im czego zazdrościć. Przynajmniej mają jakąś lewicę, która ma poparcie co czwartego obywatela i będzie miała coś do powiedzenia w przewidzianych na czerwiec wyborach parlamentarnych. To dużo więcej, niż możemy powiedzieć o sobie w Polsce.

Agnieszka Wołk-Łaniewska, publicystka polska, Warszawa

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.