Co z tym Walusiem?

Waluś, skazany na dożywocie za zabójstwo Chrisa Haniego, czarnoskórego przywódcy partii komunistycznej w RPA w 1993 roku, ma szansę wyjść z więzienia przedterminowo. Próbował powstrzymać demontaż apartheidu. Dla obywateli Republiki Południowej Afryki jest zabójcą i niebezpiecznym terrorystą, dla polskich nacjonalistów zaś — idolem.

Kilku posłów Kukiz'15 oraz PiS domagało się w 2016 wypuszczenia Walusia przedterminowo za kaucją i przekazania go Polsce — gdzie, jak można się domyślać, nie miałby już statusu zbrodniarza, a bohatera. Waluś na początku 2017 zrzekł się południowoafrykańskiego obywatelstwa, aby ułatwić te procedury. Okazało się bowiem, że sposób na skrócenie kary jest — rzecznik ministerstwa sprawiedliwości RPA Mthunzi Mhaga powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Waluś po ustaleniu wysokości kaucji wyszedł na wolność i opuścił za zgodą sądu więzienie w Pretorii.

Dzisiejsza rozprawa została przełożona na 29 maja. Nacjonaliści i zwolennicy Walusia planowali dziś w Warszawie marsz poparcia dla zabójcy. Mieli iść pod hasłem „Wolność dla Janusza Walusia, ostatniego żołnierza wyklętego". Chcieli „powitać bohatera na polskiej ziemi ". Jednak ze względu na kontrowersje wokół wydarzenia ostatecznie zdecydowali się je odwołać. Prosiła o to ponoć również córka Janusza Walusia, Ewa. Jest też jeszcze jeden powód: dowiedziawszy się o marszu poparcia, szybko manifestację w tym samym miejscu „zaklepali" w warszawskim ratuszu działacze lewicy. Oni z wydarzenia nie zrezygnowali. Spotykają się dziś na Krakowskim Przedmieściu pod hasłem „Nie dla rasizmu i gloryfikowania terroryzmu". Sprzeciwiają się ewentualnemu uwolnieniu polskiego zamachowca.

Filip Stojanowski z Partii Socjaliści napisał list otwarty do uczestników zgromadzenia. Pisze w nim: „W środowiskach neofaszystowskich i reakcyjnych mówi się, że zabójca Towarzysza Haniego to ostatni żołnierz wyklęty. Zgadzam się z tą tezą.

Zarówno wyklęci, jak i Janusz Waluś dokonali zbrodni, by stać się w swoim mniemaniu bohaterami i zbawcami, w konsekwencji stając się bandytami. Wrogami swoich społeczności, zagrożeniem dla jedności międzyludzkiej. Doprowadzili do sytuacji, gdzie sąsiad bał się sąsiada, brat bał się brata, chrześcijanin chrześcijanina. Wszyscy pamiętamy zbrodnie band leśnych z NSZ. Zbrodnie bandytów takich jak Łupaszka, Ogień, Bury… Wszystkie one wyrosły z faszyzujących postaw narodowych.

Nie pozwólmy na powtórkę z historii! Nie pozwólmy na powtórkę z ksenofobii, nacjonalizmu i szowinizmu! Wszyscy razem musimy dać temu odpór! Nie tylko tutaj, ale i w naszych domach, szkołach i zakładach pracy!".

