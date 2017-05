Zdaniem ekspertów w ciągu 17 lat Zachód dobrze przyswoił, „kim jest Mr. Putin”. Zarówno w Rosji, jak i zagranicą oceniany jest jako polityk światowego formatu. Często jednak uważany jest za nieprzewidywalnego.

Członek zarządu Forum Niemiecko-Rosyjskiego Martin Hoffmann sugeruje, że na początku obecnej kadencji otwartość polityki Putin wobec Zachodu i skłonność do współpracy były znacznie większe niż teraz.

Szef Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Konstantin Kostin uważa, że dla zachodniego społeczeństwa Putin pozostaje nieprzewidywalnym politykiem. Nikt, jak dodał, nie spodziewał się monachijskiego przemówienia, działań, mających na celu obronę rosyjskich interesów, przyłączenia Krymu, gotowości do przeciwstawienia się wszelkim naciskom.

— Wszyscy rozumieją, że Putin jest zdecydowanym politykiem. Jego osobie poświęcono tysiące artykułów, czytałem ponad dwadzieścia książek, które wydano na Zachodzie i w których badacze starali się wyjaśnić motywy zachowania Putina. Wydaje mi się, że rozwiązanie zagadki ukryte jest właśnie w wartościach. A skargi zagranicznych liderów na nieprzewidywalność rosyjskiego prezydenta są dość dziwne. W polityce, jak w szachach, przewagę ma ten, kto lepiej rozumie kroki rywala, a jego samego działań nie można skalkulować do końca – podkreślił Kostin.

Tymczasem eksperci są zdania, że polityka zagraniczna i pozycja Rosji na arenie międzynarodowej podczas trzeciej kadencji Putina powinny i raczej zostaną zepchnięte na drugi plan, a nacisk będzie położony na sprawy wewnętrzne. Resztę kadencji i reelekcję, w przypadku udziału w wyborach i zwycięstwa, Putin wykorzysta do przebudowy systemu, uwolnienia go od sterowania ręcznego.

Decyzja w kwestii udziału Putina w wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2018 roku, do tej pory nie zapadła. Na pytanie o udział rosyjskiego prezydenta w kampanii wyborczej jego rzecznik prasowy Dmitrij Pieskow powiedział, że temat wyborów prezydenckich na razie nie znalazł się w kremlowskim porządku dnia.