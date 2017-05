Schetyny sny o potędze

© Photo courtesy of Zmiana political party/Tomasz Gzell Piskorski pobity, polskie media milczą

Wielkie rozbieżności wśród komentujących widoczne są nie tylko w ocenie samego warszawskiego marszu, ale nawet widać je w odniesieniu do liczby uczestników. Warszawska policja mówi o 12 tysiącach osób, które były na Placu Konstytucji w kluczowym momencie pochodu. Natomiast ratusz podaje informacje nawet o 90 tysiącach. Zapewne realna liczba uczestników sytuuje się gdzieś w środku.

Grzegorz Schetyna już wypisał sobie na czole napis „idziemy po zwycięstwo". To bardzo złudne. Wielu komentatorów uważa PO za faktycznie najsilniejszą siłę opozycyjną, jednak równie wielu uważa, że zachłysnął się atmosferą marszu przeciw PiS i uznał ją za swój osobisty oraz partyjny sukces o wiele za wcześnie.

Marcin Celiński z magazynu „Liberte!" podkreślił, że sobotni marsz nie był marszem wyłącznie Platformy Obywatelskiej. Mobilizacja środowisk KOD, PSL, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Nowoczesnej i udział niezależnych polityków takich jak Marek Borowski — trudno uznać za dowód charyzmy politycznej Schetyny, którego przemówienie tłumów absolutnie nie porwało. Sukces majowego marszu ma wielu ojców. Barbara Kasprzycka z „Dziennika Gazety Prawnej" słusznie zauważa, że Schetyna nadal nie wzmocnił się jako jedyny, oficjalnie namaszczony lider opozycji.

Nie zapominajmy też, że sukces eventu, jakim jest uliczny protest, niezwykle trudno jest przekuć w zwycięstwo wyborcze i do tego przed Platformą jeszcze bardzo długa droga. To właśnie rządy PO i towarzysząca im inercja polityczna oraz przekonanie o własnej nieomylności stały się przyczyną druzgocącego zwycięstwa PiS w 2016 roku.

— Jeżeli zbudujemy skuteczną opozycję, to wygramy wybory samorządowe, wygramy wybory europejskie, wygramy wybory parlamentarne i wygramy prezydenckie w 2020 r. Obiecujemy to — mówił Schetyna . Jednak sęk w tym, że jego oferta, o ile może być atrakcyjna dla PSL, to już niekoniecznie jest taką na przykład dla Nowoczesnej czy dla działaczy KOD myślących poważnie o założeniu własnej formacji. Obawiają się — nie bez powodu — skończenia jako przystawki na talerzu Platformy.

