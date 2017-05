Rosyjski ślad w „Macron Leaks”

— Potwierdza to jedynie, że do tych metadanych zastało wstawione nazwisko Rosjanina i to byłoby na tyle. Ale bezpośrednio nie dowodzi pochodzenia danych. A wszystko dlatego, że każdy, niezależnie od kraju, nawet we Francji lub gdziekolwiek indziej, może wprowadzić taką informację do metadanych. Świadczy to tylko o wzmiankowaniu o rosyjskim pracowniku, ale nie wyjaśnia pochodzenia informacji – zaznaczył Préaux, założyciel i kierownik Wyższej Szkoły Inżynieryjnej Bezpieczeństwa Cybernetycznego, która powstała na bazie Wyższej Państwowej Szkoły Inżynieryjnej Bretanii Południowej.

— Media już poinformowały o słowach w języku rosyjskim w kodowaniu danych i natychmiast wskazały na rosyjski ślad. Czy te rosyjskie słowa potwierdzają, że w sprawę zaangażowane są rosyjskie władze lub ktoś z Rosji?

— Metadane są to dane, które dodawane są do tekstu, aby wyszukiwarka w jak najkrótszym czasie odnajdywała cel poszukiwań. Metadane są samodzielnymi informacjami. Oznacza to, że można dodawać wszelkie dane, czyli ich obecność (nazwiska czy dowolne słowa) świadczą jedynie o tym, że ktoś je wprowadził albo przypadkowo, albo celowo, ale nie jest to formalne świadectwo źródła.

© REUTERS/ Philippe Wojazer Macron nowym prezydentem Francji. Bruksela odetchnęła z ulgą

— Można snuć domysły. W tej sferze pod kątem metodologii robi się tak: na początku odnajduje się ślad cyfrowy, a następnie przeprowadza się analizę dokumentu, metadanych i wszystkiego, co może być w nim ukryte. Wymagana jest do tego bardzo szczegółowo wiedza techniczna – nie każdy ją posiada. Dopiero po takiej analizie można mówić o informacjach zawartych w dokumencie.

Co innego sprawia trudność: gromadzenie dowodów na to, że słowa lub informacje, które zostały zawarte w metadanych, rzeczywiście pochodzą z danego kraju lub danej struktury. Nie ma gwarancji, że podczas analizy zdobędzie się oficjalne dowody. Trudność polega na zdobyciu tych dowodów. W tym celu stosuje się inne metody. Na przykład, ustalenie adresu IP, z którego została wysłana informacja, i wyjaśnienie, z którego kraju pochodzi ten adres. Dlatego tutaj wymagana jest dodatkowa analiza techniczna.