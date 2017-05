Ekspert: Republika Korei może ocieplić swój stosunek do KRLD

© Sputnik. Vitaliy Ankov Amerykański okręt zderzył się z południowokoreańskim statkiem rybackim

„To w pełni możliwe w określonych warunkach — jeśli Pjongjang zgodzi się ze swej strony na przywrócenie polityki „słonecznego ciepła" — powiedział ekspert w rozmowie z Ria Novosti.

Rosyjski ekspert przypomniał, że w sferze polityki zagranicznej Korei Południowej utrzymują się dwie tendencje. „Pierwsza, „protestancka", w ramach której Korea Północna traktowana jest jako główny przeciwnik, diabelskie nasienie, kraj i reżim, który powinien być unicestwiony drogą bezwzględnej polityki, sankcji itd. Druga linia, bardziej „katolicka", wywodzi się od prezydentów Kim Dae-junga i Roha Moo-hyuna. To już inna polityka, porównywalna do polityki Willy'ego Brandta względem Europy Wschodniej. To próba wpłynięcia na reżim, jego upodobnienia do Korei Północnej w ramach bardzo miękkiej polityki" — uściślił Mosjakow.

„Dziś widzimy, że ta druga tendencja, jej przedstawiciel odnieśli zwycięstwo. Polityka Korei Południowej rozwija się w sposób specyficzny, przeplata się w niej „słoneczne ciepło" z arktycznym zimnem. Dzisiaj nastąpiła polityka „słonecznego ciepła". Najwyraźniej kraj jest świadomy, że wszelkie sankcje, ostra retoryka nie prowadzą do żadnych pozytywnych zmian, do osłabienia napięcia na Półwyspie Koreańskim jak i do osłabienia reżimu w KRLD. Pewnie dlatego, władze Korei Południowej postanowiły wrócić do innej polityki" — zauważył Mosjakow.

W środę nowy prezydent Korei Południowej Moon Jae-in reprezentujący Partię Demokratyczną, oficjalnie objął urząd. Polityk zwyciężył w wyborach przedterminowych, do których doszło w związku z impeachmentem i odsunięciem od władzy byłej prezydent Park Geun-hye, wokół której rozpętał się skandal korupcyjny. Moon Jae-in zwyciężył z wynikiem 41,08% głosów. Na ceremonii inauguracji nowy prezydent oświadczył, że nie wyklucza wizyty w Pjongjangu, „jeśli pozwolą na to okoliczności".

Seul prowadził politykę „słonecznego ciepła" wobec KRLD w latach 1998-2007, kiedy to u władzy w Korei Południowej znajdowali się przedstawiciele partii demokratycznych. W tym okresie, pomiędzy dwoma koreańskimi państwami praktycznie nie dochodziło do konfliktów, a wymiana i współpraca osiągnęły bezprecedensowy rozmiar. Kolejne gabinety polityczne reprezentowane przez siły konserwatywne, do których odnosi się również Park Geun-hye, odrzuciły wszystkie te projekty. W odróżnieniu od demokratów konserwatorzy w Seulu wysunęli w charakterze warunku współpracy rezygnację Pjongjangu z broni jądrowej, którą KRLD opracowuje pod pretekstem ochrony od amerykańskiego zagrożenia.