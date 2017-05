Co przeszkadza Trumpowi w prowadzeniu dialogu z Rosją?

„Trump nie ma tak wiele miejsca do manewru odnośnie budowania relacji z Rosją właśnie dlatego, że i media, i większość polityków jest przeciwko dialogowi z Federacją Rosyjską” — powiedział Kuznick.

© AFP 2017/ Russian Foreign Ministry Kreml: Trump może wybrać format rozwoju stosunków z Rosją

Przy tym, jego zdaniem, „mimo wszelkich trudności w budowaniu drogi do normalizacji naszych stosunków, musimy wejść na nią w celu zmniejszenia istniejących napięć”.

„Przez pewien czas wydawało się, że istnieje możliwość wojny między naszymi krajami na tle konfliktów zbrojnych w Syrii i na Ukrainie” — podsumował ekspert.

Jednocześnie ekspert ostrzegł rosyjską stronę przed bezwarunkowym zaufaniem Trumpowi.

„Kiedy Trump wystawiał swoją kandydaturę na prezydenta, powiedział wiele pozytywnych rzeczy o Rosji, o rosyjskim prezydencie. To daje nadzieję… Został wybrany, ale nie poszedł za tym, co deklarował w trakcie kampanii wyborczej. Jako prezydent on często robi dokładnie na odwrót. I to właśnie przed tym ostrzegałem moich przyjaciół w Rosji, nie wierzcie słowom Trumpa, nawet jeśli to, co mówi, brzmi bardzo pozytywnie” — powiedział Kuznick.