Senator USA: Rosja to nasz przeciwnik, ale dyplomacja jest lepsza niż „wieczna wojna”

— Nie do końca rozumiem pytanie. Na czym polega jego istota?

— Jaka jest Pana opinia na temat zaproszenia ministra spraw zagranicznych i ambasadora Rosji do Gabinetu Owalnego?

— Aktywnie opowiadam się za dyplomacją jako przeciwwagi dla wojny. Wierzę, że możemy w każdej chwili nawiązać stosunki, nawet z naszym przeciwnikiem. To dobry pomysł. Moim zdaniem poważny błąd, który popełniamy – faktycznie jest to najgorsze w Waszyngtonie – polega na następującym: wczoraj byłem na spotkaniu z generałem McMasterem i Radą Bezpieczeństwa Narodowego; wszyscy Demokraci i wszyscy Republikanie domagali się zwiększenia liczebności wojsk w Afganistanie. Jedynie nieliczni nie chcieli nowej wojny. Dlatego jeśli Trump robi coś, świadczące o tym, że zajmuje się dyplomacją, a nie wojną – naszą odpowiedzią na wszystko – powinniśmy wstać i bić mu brawo, bo zbyt wielu Demokratów i Republikanów chce wiecznej wojny.

— Nie. Przypuszczam, że realistyczne podejście dla całego świata sprowadza się do tego, że Rosja jest naszym przeciwnikiem i przeciwstawiamy się jej na wielu frontach. Ale na innych frontach rozumiemy, że nie odejdą. Byli w Syrii przez 50 lat. Mają tam bazę wojenno-morską. I nie wycofują się. Ostateczna odpowiedź w sprawie Syrii będzie uwzględniać Rosję, podoba się to nam czy nie. To realistyczny punkt widzenia. Moim zdaniem administracja Trumpa ma bardziej realistyczne podejście niż być może neokonserwatyzm George’a W. Busha. Bardzo na to liczę.