Paryż i Londyn oczekują od RB ONZ bezwzględności wobec KRLD

„Połączenie głowic nuklearnych z technologią balistyki w rękach tak kapryśnego przywódcy, jakim jest Kim Dzong Un, to recepta na katastrofę” — powiedział Harris, przemawiając w Tokio po spotkaniu z kierownictwem Japonii, na którym, według niego, w centum uwagi był temat programu nuklearnego Korei Północnej i jej rakiety.

Kim Dzong Un nie boi się publicznie ponieść porażki, a każdy test, który on przeprowadza, jest sukcesem, ponieważ o krok zbliża kraj do zdolności dostarczenia wyposażonego w głowicę nuklearną pocisku w dowolny punkt na świecie — powiedział Harris, którego cytuje agencja Associated Press.

Test rakietowy KRLD odbył się w niedzielę wieczorem. W poniedziałek Korea Północna oficjalnie potwierdziła udany wystrzał rakiety balistycznej średniego zasięgu. Rakieta przeleciała 30 minut, długość lotu wyniosła 800 kilometrów i wpadła do Morza Japońskiego poza granicami specjalnej strefy ekonomicznej Japonii. Wysokość dwóch tysięcy kilometrów została osiągnięta po raz pierwszy.