Ukraina: Zakarpacie domaga się autonomii

Według portalu deputowani Berehowskiej Rady Rejonowej obwodu zakarpackiego zwrócili się do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki z apelem potępiającym ograniczenie praw mniejszości narodowych i z wnioskiem o przejście na stosunek umowny z władzami centralnymi.

Parlamentarzyści uważają, że stosunek umowny będzie chronić ich własne prawa zagwarantowane przez ukraińską konstytucję. Jak podkreślają, na Węgrzech mniejszości narodowe mają pełną samorządność, podczas gdy na Ukrainie nie wprowadzono takiej praktyki.

Ich zdaniem stosunek umowny pozwoli na rozwiązanie problemów gospodarczych i kulturalnych na szczeblu lokalnym, a tym samym przyciągnie do regionów więcej funduszy inwestycyjnych. Tekst posłania został opublikowany na stronie internetowej rady.

— Zaniepokojenie naszych wyborców należy uważać za naturalne i uzasadnione, bo według danych statystycznych do mniejszości narodowych należy około 81% (ponad 44 tys.) populacji regionu, w tym za Węgrów uważa się około 41 tys. osób (93%) i uznaje węgierski za swój język ojczysty – czytamy w posłaniu.