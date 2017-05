Macierewicz: „Reagujemy na zagrożenie ze strony Rosji"

© Sputnik. Илья Питалев Polska: Największe zagrożenie dla NATO stanowi Rosja

Polska jest zagrożona. Być może wielu błędów w ostatnich latach byśmy uniknęli, gdyby nie słuchano głosów ludzi, którzy mówią, że nie ma żadnego zagrożenia, a wojsko jest niepotrzebne — powiedział szef MON. W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej" broni jak lew swojego konceptu Obrony Terytorialnej w Polsce.

Chcę przypomnieć, że siły obrony terytorialnej w Finlandii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, stanowią jeden z istotniejszych rodzajów sił zbrojnych. Na przykład w Finlandii odgrywają kluczowa rolę, we współpracy z jednostkami operacyjnymi. W Polsce musi być tak samo. Warto sobie uświadomić, że zmiana jaka nastąpiła na skutek masowego użycia przez Rosjan działań hybrydowych w ataku najpierw na Gruzję, a potem na Ukrainę, wyraźnie wskazuje na potrzebę istnienia takiej formacji, która nasyci pole walki - dodał Macierewicz, nie kryjąc już nawet tego, przed kim się tam usilnie dozbraja i kogo się obawia.

Na pytanie, czy za formowaniem WOT idzie też wzmacnianie wschodniej flanki, odpowiada: „Te garnizony częściowo są już odbudowywane. Niektóre obiekty wojskowe wymagają tylko remontu. To nie chodzi jednak tylko o garnizony, ale także lotniska, poligony. Rzeczywiście na wschodzie kraju mamy do czynienia z bardzo intensywnymi pracami logistycznymi przygotowującymi możliwość wzmocnienia tej części kraju nowymi jednostkami".

Co istotne nie chodzi tylko o wojska obrony terytorialnej. Jednocześnie przesuwamy na wschód inne jednostki, w tym pancerne. Warto też pamiętać, że są tam sytuowane także jednostki NATO. Chodzi o to, aby przywrócić do funkcjonowania i przebudować strukturę gwarantującą skuteczną obronę.

Antoni Macierewicz najwyraźniej wierzy w to, że jego wysiłki rzeczywiście spowodują strach rosyjskiej armii. Stroszy piórka, chowając się jednocześnie za amerykańskimi kolegami z NATO.

