Waszyngton może zlikwidować programy bezpłatnej pomocy na potrzeby obronne dla wielu państw, w tym również Ukrainy , zamieniając je na kredyty — napisała gazeta The Wall Street Journal, powołując się na urzędników i dokumenty wewnątrzresortowe, które znalazły się w jej posiadaniu.

Według anonimowych źródeł takie posunięcie jest przewidziane w projekcie budżetu administracji Donalda Trumpa i może dotyczyć programów pomocy na łączną sumę ok. miliarda dolarów.

Źródła gazety poinformowały, że granty na pomoc wojskową dla Izraela (3,1 mld dolarów), Egiptu (1,3 mld dolarów) i Jordanii (250 mln dolarów) zostaną utrzymane.

Wcześniej administracja prezydenta USA przedstawiła projekt budżetu na 2018 rok, w którym przewidziano redukcję wydatków Departamentu Stanu o 28% przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków Departamentu Obrony o 10%.

Dyrektor Generalny Instytutu Problemów Regionalnych, kandydat nauk politycznych Dmitrij Żurawliow uważa, że wycofania programów bezzwrotnej pomocy USA na potrzeby obronne dla zagranicznych państw można się było spodziewać.

„Trump jeszcze w czasie kampanii wyborczej obiecał to zrobić, tak więc spełnia po prostu swoje obietnice przedwyborcze . To jego podejście, podejście biznesmena: nie dawać nikomu niczego za darmo. Oczywiście od każdej zasady są wyjątki — to trzy wymienione kraje, którym Trump po prostu nie może nie dać pieniędzy… Jednak jego zasadnicze podejście głosi: chcecie coś od nas dostać — kupujcie. A Ukraina nie jest dla niego państwem «szczególnym». To po prostu «jeden z krajów». I powinna grać na tych zasadach, które on (prezydent USA — red.) akceptuje" — powiedział Dmitrij Żurawliow na antenie radia Sputnik.

Jego zdaniem wycofanie bezzwrotnych grantów USA i wprowadzenie kredytów bardzo wiele zmienia dla Kijowa.

„Jeśli kredyt będzie handlowy, to znaczy bez gwarancji rządu USA, to Ukraina go najprawdopodobniej nie dostanie. Ponieważ przy takich wskaźnikach gospodarczych ani jeden normalny bank nie udzieli kredytu. Jeśli natomiast amerykański rząd udzieli gwarancji pod ten kredyt, to Ukraina oczywiście go otrzyma, jednak kontrola jego wykorzystania będzie bardzo duża. Tak więc na Ukrainie, jak sądzę, trwa teraz ogromna żałoba" — podsumował Dmitrij Żurawliow.