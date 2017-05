„Strategie życia" - Krzysztof Zanussi dla Sputnik Polska

Jej ideę wyjaśnił następująco: „Ciągle jeszcze zadaję pytania, miast dawać mentorskie odpowiedzi i chciałbym właśnie, żeby ta książka dotyczyła pytań — tych najprostszych i najważniejszych. Moje doświadczenie zaś ma posłużyć jako przykład, że poszukiwanie odpowiedzi na nie zajmuje myślącemu człowiekowi całe życie".

W książce autor wspomina swoje dzieciństwo, lata młodości i rodziców, snuje refleksje na temat miłości i kariery, nauki i religii, zaopatrując swoją narrację w zabawne historie i rozważania nad poważnymi sprawami życia. Więcej szczegółów korespondentka radia Sputnik Irina Czajko dowiedziała się z rozmowy telefonicznej z Krzysztofem Zanussim.

— Czy Pan uważa siebie za człowieka sukcesu? Teraz dla wielu ludzi „człowiek sukcesu" oznacza po prostu bardzo bogatą osobę…

— Zawsze lepiej jest być zdrowym, bogatym, pięknym i młodym, niż starym, brzydkim i chorym. Ale to są takie żartobliwe przeciwstawienia. Wiemy świetnie, że sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, jeśli jest tylko wyłącznym sukcesem, to znaczy, że tylko w jednej dziedzinie nam się powiodło, na przykład w życiu zawodowym, materialnym, a nie powiodło się w życiu osobistym, to już sukces nie jest pełny. Życie jest w ogóle przygodą niebezpieczną, w której wielu ludzi ponosi klęskę. Więc, jeśli człowiek klęski nie poniósł, to już powinien uważać, że to jest sukces.

— W swojej książce napisał Pan: „Żyjemy w przekonaniu, że wszystko, co się dzieje w materialnym świecie, jest wynikiem łańcucha przyczyn i skutków, a wobec tego jest konieczne, musi się zdarzyć i modlitwa nic nie pomoże…". Ale przecież ludzie się modlą i chcą cudów. Dlaczego? Ze strachu przed życiem albo ze strachu przed śmiercią?

— Naprawdę świat nie jest wynikiem łańcucha przyczyn i skutków. To jest przestarzałe przekonanie. To jest determinizm iluministów. To jest przekonanie Newtona i Voltaire'a. Wszystko poszło dzisiaj już do archiwum. Dziś jest świat probabilistyczny, jak uczy nas fizyka, dlatego i modlitwa nie jest niczym absurdalnym i wiara w to, że można modlitwą wpłynąć na losy świata, nie jest wcale tak dziecinna jak wydawało się Voltaire'owi.

— Zgadza się, i byłem tym bardzo przejęty, i myślę, że wiele rzeczy posuwa się w tę stronę. Tylko to są procesy historyczne, które muszą trwać bardzo długo. Ja szukam najlepszych modeli na Sybirze dlatego, że tam w największym stopniu Polacy i Rosjanie znajdowali wspólny język. Byłem niedawno na Zabajkalu, w Irkucku i widzę, jak tam dobrze ta pamięć jeszcze działa — pamięć jakiejś wspólnej walki ze złem i wielkiego starania o wspólne dobro.

— Czy Pana zdaniem w przyszłości może dojść do połączenia katolicyzmu i prawosławia w obliczu zagrożenia ze strony islamu? Czy chciałby Pan tego zjednoczenia?

— To byłaby strata dla wszystkich. Ja w ogóle nie marzę o tym, żeby nastąpiło zjednoczenie, tylko marzę, aby po prostu wzajemnie odnaleźć tę miłość, którą kiedyś siebie darzyliśmy, ale z całym bogactwem różnorodności, które chrześcijaństwo wypracowało.

— To była w ogóle moja pierwsza wizyta jako autora filmowego. Trafiłem do miasteczka akademickiego „akademgorodka". To było zachwycające. To było tak wspaniałe towarzystwo, tak wysoki poziom dyskusji. Po prostu zobaczyłem na własne oczy tę legendę o inteligencji rosyjskiej. Ona pokazała się w najlepszych swoich przejawach. Akademgorodok był miejscem wielkiej wolności, to były czasy Chruszczowa. Dlatego dobrze to zapamiętałem i właściwie sympatia do Pani kraju gdzieś z tamtych lat się wywodzi.

— Kogo z rosyjskich filmowców uważa Pan za najbardziej interesujących, wpływowych?

— Wybór jest zupełnie subiektywny. Wymienię od razu Tarkowskiego , który był geniuszem i po prostu wyrasta ponad wszystkich. Ze starych filmowców rosyjskich chyba najbliższy był Czuchraj. Ja sobie tego Czuchraja z tamtych lat bardzo wysoko sobie cenię. Potem Szypitko czy Klimow. A w dzisiejszym filmie rosyjskim to Sokurow, German… Widzę, że i Konczałowski utrzymuje się w dobrej formie. Robi rzeczy interesujące. Kino rosyjskie jest ciągle żywe. Znajduję w nim również swoich dawnych studentów, bo bracia Kotowie to też są ludzie, których twórczość śledzę z uwagą, których niektóre filmy bardzo mi się podobają.

— Pan znał osobiście reżysera Andrieja Tarkowskiego. W „Strategiach życia" napisał Pan o nim. Jaki był Tarkowski widziany z bliskiej odległości?

— Był trudnym człowiekiem, skonfliktowanym ze światem, skonfliktowanym ze sobą, jak to bywa u wielkich artystów. Był geniuszem, bez wątpienia. Na pewno był człowiekiem mało tolerancyjnym, to znaczy nie miał czasem wyrozumiałości dla ludzkich słabości. Był człowiekiem wielkiej pasji, wielkiego temperamentu, i wielkim artystą, przez co był bardzo czystym człowiekiem, bo tę sztukę traktował naprawdę jak świętość. Dzięki temu jego decyzje były słusznymi decyzjami.

— Wszystko jest aktualne i ważne. Żaden z jego filmów nie zestarzał się, nie rozminął się z czasem. Ja jestem szczególnie wielkim entuzjastą jego ostatnich filmów, tych zrobionych na Zachodzie. Dla mnie były to jego najpiękniejsze, najdojrzalsze filmy, ale to jest mój wybór. Można wybierać inne.

— W „Strategii życia" napisał Pan: „Kiedy staram się zawrzeć w jednym słowie, co stanowi sens życia, to odpowiadam z przekonaniem — kultura".

— Kultura to jest zawsze wyraz pozytywnego rozwoju, coś, co jest niedobre, nie jest kulturą.

— A czy istnieje kultura polityczna?

— To też jest właśnie kwestia, jak się dogadujemy między sobą. Jak znajdujemy szlachetne kompromisy? To wszystko bardzo by mnie interesowało.

— W sierpniu zaczynam zdjęcia do filmu, który nazywa się „Eter" i jest koprodukcją środkowoeuropejską, bo powstaje we współpracy z Litwinami, Węgrami, Ukraińcami, a możliwe, że także Włochami. Jesteśmy w trakcie przygotowań obsadowych, scenograficznych, produkcyjnych i to jest moje zadanie na ten rok. To jest moja wersja „Fausta", trochę inaczej opowiedziana. Akcja dzieje się przed I wojną światową i jest historią człowieka, który uwierzył, że nauka jest tą ostateczną odpowiedzią na problemy człowieka. A ja mówię, że nie jest. Bardzo cenię naukę, ale wiem, że ona ma swoje miejsce i nie jest wartością taką zupełnie uniwersalną na każdą okazję i w każdej sprawie.

— Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę nowych sukcesów, nowych podróży!