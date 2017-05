Czy Putin i Macron obdarzą się zaufaniem?

Odbędzie się także wymiana zdań na temat aktualnych zagadnień międzynarodowych i regionalnych, w pierwszej kolejności odnośnie koordynacji wysiłków w walce z terroryzmem i uregulowania kryzysów w Syrii i na Ukrainie — donosi serwis prasowy Kremla.

Podkreśla się, że politycy mają wspólnie dokonać otwarcia przygotowanej przez Państwowy Ermitaż w pałacu Grand Trianon w Wersalu wystawy poświęconej 300. rocznicy wizyty Piotra I we Francji — była to pierwsza wizyta monarchy rosyjskiego, która zapoczątkowała stabilne kontakty między dwoma krajami.

Czołowy pracownik Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk Siergiej Fiodorow wyraził opinię, że spotkanie liderów Rosji i Francji to początek relacji dwustronnych opartych na wzajemnym zaufaniu.

„Dobrze, że liderzy Rosji i Francji mają możliwość rozmowy . Zakładam, że jest to okazją nie tylko do porównania stanowisk, omówienia dotkliwych problemów międzynarodowych, lecz również do rozpatrzenia całokształtu relacji rosyjsko-francuskich, w tym również kontaktów handlowo-przemysłowych, które też przeżywają nie najlepsze bynajmniej czasy. Ponadto, jest to dobrym powodem do złagodzenia napięć, które widoczne były podczas kampanii prezydenckiej we Francji. Zakładam, że ta wizyta zdoła rozwiać wszystkie wątpliwości i wzajemne zarzuty, umieścić nasze relacje na stabilnym i wzajemnie korzystnym poziomie, nacechowanym zaufaniem, zakładam, że jest to możliwe" — powiedział Siergiej Fiodorow.

Jego zdaniem zagadnieniem pierwszoplanowym, na które liderzy zwrócą uwagę, będzie walka z międzynarodowym terroryzmem.

Wygląda na to, że prezydent Macron nastawiony jest bardziej zdecydowanie niż jego poprzednik na walkę z międzynarodowym terroryzmem. Tutaj, zakładam, prezydenci znajdą wspólny język, gdyż jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, nasze interesy są zbieżne" — podkreślił ekspert.