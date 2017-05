Rosja próbuje „wyrwać się" z okrążenia NATO?

© AP Photo/ Virginia Mayo Rosja krytykuje NATO za „demonstrację siły”

Według niego Rosja od Murmańska do Kaliningradu i dalej do Krymu tworzy „zachodnią barierę”, która zapewnia „zakaz dostępu” dla krajów zachodnich.

To (dzieje się) dlatego, aby, jak to powiedzieli (Federacja Rosyjska — red.), wyrwać się z okrążenia, które stworzyły państwa NATO… Nie sądzę, aby to zakończyli. Myślę, że chcieliby rozszerzyć tę barierę do Morza Śródziemnego. Jestem zaniepokojony działaniami, które mogą podjąć w Libii w celu wzmocnienia tej bariery. To wszystko, co dotyczy okrążenia (ze strony) NATO — powiedział Steward.

Strona rosyjska wielokrotnie zaprzeczała twierdzeniom o zagrożeniu militarnym ze strony Moskwy dla niepodległość krajów bałtyckich. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa takie oświadczenia są absurdalne i bezpodstawne. Przy tym w krajach bałtyckich rozmieszczone są bataliony NATO w pobliżu granicy z Federacją Rosyjską. Sojusz regularne prowadzi manewry w regionie. Według ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu siły NATO przy zachodnich granicach Rosji wzrosły w ciągu dekady ośmiokrotnie.