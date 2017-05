Czy Zachód wierzy w rosyjskie zagrożenie?

Mieszkańcom krajów Europy Zachodniej oraz USA zadano pytanie: Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że Rosja planuje interwencję w Polsce i krajach bałtyckich. Warianty odpowiedzi były następujące: „zgadzam się", „nie zgadzam się", „nie mam zdania".

W sondażu wzięło udział 4055 respondentów z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii i USA.

© Sputnik. Sondaż. Czy Rosja ma plany interwencji w Polsce i krajach bałtyckich?

Wiekszość Włochów (69%) i Niemców (60%) oraz 47% Francuzów nie wierzy w plany interwencyjne Rosji. Przy tym osoby powyżej 35 roku życia znacznie częściej niż osoby młodsze nie wierzyły w takie zagrożenie.

© Sputnik. Evgeny Biyatov Antoni Macierewicz znów straszy Rosją

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii mieli z kolei odmienne zdanie: 55% Amerykanów oraz 43% Brytyjczyków uważa rosyjskie wtargnięcie do Polski i krajów bałtyckich za realne.

© AFP 2017/ Attila Kisbenedek Waszczykowski ostrzega UE przed zagrożeniem „z południa i wschodu”

Co ciekawe, poziom wykształcenia respondentów szedł w parze z wybranym wariantem odpowiedzi: im wyższy poziom wykształcenia prezentowali respondenci z Francji, Niemiec i Włoch, tym częściej nie zgadzali się z wizją rosyjskiego zagrożenia (54% Francuzów z wyższym wykształceniem vs. 42% bez, 65% Niemców z wyższym wykształceniem vs. 50% bez oraz 72% Włochów ze średnim i wyższym wykształceniem vs. 60% z wykształceniem poniżej średniego).

Poza tym, wśród respondentów z Francji częściej w rosyjskie zagrożenie nie wierzyli mężczyźni (53%) niż kobiety (42%). Z twierdzeniem o możliwej intrerwencji częściej nie zgadzali się mieszkańcy miast niż wsi.

W Niemczech rosyjskiego zagrożenia dla Polski i krajów bałtyckich nie widzą częściej na wschodzie (70%) niż na zachodzie (58%) a biorąc pod uwagę kryterium wyznaniowe, protestanci widzą Rosję bardziej optymistycznie niż katolicy i nie wierzą w zagrożenie z jej strony.