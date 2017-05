Niewłaściwy człowiek na niewłaściwym miejscu

— Odpowiedź jest bardzo prosta. PiS ma większość w Sejmie i potrafi obronić każdego, nawet najgorszego ministra na złość wszystkim i przede wszystkim na złość Polakom.

— Ale przecież nawet w samej partii PiS ma on niewielu sympatyków…

— Tak, to prawda, Macierewicz jest różnie odbierany w PiS-ie. Niektórzy w kuluarach mówią, że szkodzi tej partii, ale gdy przychodzi głosowanie, to obowiązuje dyscyplina partyjna i nic dziwnego, że posłowie PiS zagłosowali zgodnie z wolą prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

— Pani premier Beata Szydło broniła swego ministra, chociaż wie, że jego kontakty ze zwierzchnikiem sił zbrojnych — prezydentem Dudą — są prawie wyłącznie epistolarne. Czy to nie świadczy o rozdźwięku w PiS?

— Rzeczywiście panowie — minister Macierewicz i prezydent Duda — wymieniają się dosyć cierpkimi listami. Natomiast z jednej strony jest to zawinione przez taki, a nie inny układ władzy w Polsce wymuszony przez Konstytucję. Zgodnie z nią ich kompetencje pokrywają się, jeżeli chodzi o nadzór nad polską armią. A z drugiej strony chodzi przecież też o wyraźnie nienajlepsze relacje osobiste między tymi dwoma politykami. One wynikają zapewne z bardzo trudnego charakteru Macierewicza. Jest to osoba apodyktyczna. Rozdźwięk między ministrem Macierewiczem a prezydentem Dudą jest widoczny, ale samo Prawo i Sprawiedliwość jest partią dosyć skonsolidowaną.

— Antyrosyjska pasja Macierewicza urządza i Platformę, i PiS. Za głównego wroga Polski uważa on Federację Rosyjską. Tym niemniej jest on pierwszym ministrem obrony od wielu lat, który do tej pory nie został zaproszony do Pentagonu. Coś więc tu nie gra… Jak Pan myśli, dlaczego tak jest?

— Nasi partnerzy w NATO widzą, co się dzieje. Docierają do nich różne kuriozalne wypowiedzi Antoniego Macierewicza — to o Mistralach za dolara, to w sprawie Caracali i udziale w tej sprawie pana Berczyńskiego. To nie może pozostać bez reakcji, i między innymi z takich powodów Antoni Macierewicz nie jest chętnie widziany na salonach europejskich, na naradach natowskich czy nawet w Pentagonie. Nie ulega też wątpliwości, że Antoni Macierewicz w swojej retoryce tylko opowiada, że dopatruje się wroga i niebezpieczeństwa ze strony Rosji.

W praktyce jego działania pokazują, że w ogóle się nikogo nie obawia. Rozbraja pięknie polską armię, jakbyśmy mieli mieć przed sobą co najmniej 100 lat pokoju. Trzeba, zatem, oddzielać działania Antoniego Macierewicza od jego wypowiedzi. A jego wypowiedzi są bardzo antyrosyjskie, ale w praktyce na przykład likwiduje białostocką grupę zwiadowczą, czyli na naszej flance wschodniej oddział, który był przeznaczony do szybkiej reakcji, gdyby coś się działo. Doprowadził też do rozbicia naszej dywizji pancernej, która stanowiła bardzo poważny element obronny. Zatem, na podstawie działań praktycznych można wnioskować, że Antoni Macierewicz na pewno nie jest wrogo nastawiony do Rosji.

— Macierewicz zostaje. Co to wróży polskiemu wojsku i najbliższym sąsiadom Polski?

— Sąsiedzi nie mają się czego obawiać . Polska nadal jest członkiem NATO, które jest paktem obronnym i na pewno nie ma zamiaru wszczynać z kimkolwiek wojny. Tym bardziej że jeszcze przy okazji jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, która jest wyjątkowo pokojowym tworem. Powtarzam, że sąsiedzi na pewno nie mają się czego obawiać. Dla polskiej armii na pewno rokuje to bardzo źle. Zostały wstrzymane wszystkie programy, które miały prowadzić do stworzenia z polskiej armii najnowocześniej stutysięcznej armii europejskiej, zawodowej. Te programy zostały wszczęte za prezydenta Komorowskiego i ministra Siemoniaka, i bardzo ładnie się rozwijały. Przyszedł minister Macierewicz i jednym cięciem je przerwał, stawiając na wojska obrony terytorialnej, które będą nas kosztować 3,5 miliarda rocznie, czyli 10% budżetu na polską armię. To oznacza, że praktycznie ta rzeczywista, prawdziwa armia, a nie ci szesnastodniowi żołnierze zostanie pozbawiona tych środków, czyli zostanie de facto bardzo znacząco osłabiona.