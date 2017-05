Dostaniemy od Wujka Sama drogi prezent

Generał Gary Pennet, dyrektor operacji MissileDefenseAgency (MDA) miał potwierdzić na użytek rosyjskich mediów, że USA poświęci na budowę systemu Aegis w Redzikowie większą sumę pieniędzy, niż planowano. Pieniądze te mają również zostać przeznaczone na przyjęcie systemu rakiet przechwytujących. Natomiast portal DefenceNews.com mówi, że Amerykanie nie będą aż tak hojni — i że Pennet podał im inne sumy.

Według portalu, MDA musi zainwestować również w podobne infrastruktury w Rumunii i Turcji, więc na Redzikowo przeznaczą 60 milionów dolarów, dodatkowo jednak wydać mają 852 miliony na „integrację rakiet przechwytujących SM-3 Block IIA" oraz 624 miliony na zakup rakiet i pocisków pokrewnych (SM-3 Block IB). Takie rakiety mają trafić do bazy w Polsce, część jeszcze przed końcem 2018. Do końca przyszłego roku baza w Redzikowie ma być już „w pełni operacyjna". Amerykanom najwyraźniej się spieszy.

© AP Photo/ Krzysztof Zacharzewski Co w Redzikowie piszczy

Tomasz Badowski z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych powiedział dziennikarzom portalu Kresy.pl, że „w przypadku jakiegokolwiek konfliktu amerykańsko-rosyjskiego, baza w Redzikowie będzie pierwszym celem ataku ze strony Rosjan". Założył nawet, że może to być atak nuklearny. Natomiast jest to sprzeczne z wypowiedziami ministra obrony narodowej sprzed roku, że „elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej instalowane w bazie w Redzikowie nie posiadają możliwości obrony Polski przed atakiem ze strony Rosji przy użyciu rakiet balistycznych".

Generał Waldemar Skrzypczak jest podobnego zdania — uważa, że Redzikowo będzie ważne dla USA, ale nie dla Polski, która nie będzie chroniona przed rakietami wystrzeliwanymi z europejskiej części Federacji Rosyjskiej:

— Amerykanie czują się zagrożeni rakietami międzykontynentalnymi, a ta baza będzie skutecznie prowadziła rozpoznanie i je wykrywała. Ma to jednak znaczenie przede wszystkim dla Europy Zachodniej i USA, bo do nas to pewnie wszystko doleci — powiedział.

