Wszystko na marne?

„Z jednej strony są Włochy, które wykazują największą życzliwość wobec tych Rosjan, z innej strony są to nastroje w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, które ujawniają, że znaczna część ludności jest tam opanowana przez zmasowaną propagandę. Zakładam, że ta konfrontacja Europy i świata anglosaskiego na tej płaszczyźnie będzie się nasilać. Przy tym zwraca na siebie uwagę, że w krajach anglosaskich domniemaną agresywność ze strony Rosji, nie wiadomo czemu, zauważają najlepiej wykształcone warstwy ludności. Natomiast w Niemczech, we Francji, we Włoszech, im wyższy jest poziom wykształcenia, tym mniej człowiek wierzy w straszaki na temat rzekomego «zagrożenia rosyjskiego». Myślę, że w relacjach Moskwy z Rzymem, Paryżem i Berlinem te dane — ta postawa mieszkańców krajów zachodnich — mają odegrać w perspektywie pozytywną rolę. Jednakże usuwanie negatywnych aspektów w relacjach z Londynem i Paryżem jest zadaniem dość trudnym, dla którego — przynajmniej w nadającej się do przewidzenia perspektywie — nie widzę żadnego rozstrzygnięcia — podkreślił docent Katedry Historii Słowian Południowych i Zachodnich Wydziału Historii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Jurij Borysionok w rozmowie ze Sputnikiem.

Wyniki sondażu skomentował także sprawozdawca agencji Sputnik Ilia Charłamow. W swym artykule napisał:

„W ciągu kilku ostatnich lat o ewentualnej agresji Rosji na kierunku zachodnim słychać w każdym telewizorze, gdyż wyolbrzymianiem prawdziwej histerii na szerokim froncie zajmują się wszyscy — urzędnicy, działacze polityczni, zaangażowani odpowiednio dziennikarze i tak zwani eksperci, którzy opowiadają o «podstępnym planie» Moskwy odnośnie zajęcia Polski i krajów bałtyckich.

Tym niemniej — pisze dalej Charłamow — machina propagandowa, jak wykazuje socjologia, mimo wszystko nawala. Ludzie myślący potrafią analizować nie tylko to, co dotyczy bezpośrednio ich interesów życiowych i zawodowych, lecz również aktualne realia polityczne, oddzielając ziarna od plew. Wprowadzenie zamętu do ich umysłów nie jest zadaniem łatwym. Chociaż wysiłków w tym celu dokłada się mnóstwo.

Zresztą, NATO raczej nie będzie uwzględniać nastrojów mieszkańców najważniejszych krajów członkowskich przymierza. Demokracja swoją drogą, a interesy swoją. Rozbudowa i umacnianie zachodniego bloku wojskowego zahacza nie tylko o politykę, lecz również o gospodarkę. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego, niż pochłanianie coraz to nowych budżetów pod przykrywką legendy o rzekomym zagrożeniu rosyjskim. Bezpieczeństwo ludności pod tym względem jest sprawą drugorzędną. Wiadomo, że Bruksela rok temu poinformowała o rozmieszczeniu czterech batalionów na Litwie, Łotwie, w Estonii i w Polsce. Oczywiście pod pretekstem obrony tych krajów przed domniemaną rosyjską agresją . Jednak w ostatnim czasie w tym regionie coraz częściej słychać głosy na temat destrukcyjnych przecież konsekwencji takiej polityki. Ludzie mówią o tym, że ich kraje w przypadku zakrojonego na szeroką skalę konfliktu jako pierwsze staną się polem działań zbrojnych z tragicznymi konsekwencjami dla ludności. Ponadto, na przykład, w Czechach i Słowacji przyśpieszają tempo inicjatywy społeczne i polityczne dotyczące wystąpienia tych krajów z NATO. Jest to niepokojącym sygnałem dla strategów w Waszyngtonie i Brukseli. Dlatego, idąc za podstawową logiką, retoryka antyrosyjska podczas kolejnego szczytu bloku wojskowego w Brukseli raczej nie zmaleje. Nie zwolnią też tempa ćwiczenia, które regularnie odbywają się w krajach bałtyckich i w Polsce — uważa sprawozdawca agencji Sputnik.