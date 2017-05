Z danych GUS wynika, że średni wiek, w którym Polki decydują się na pierwsze dziecko, to 27 lat. Jeszcze w 2000 roku. Dla porównania: w 1990 r. najwięcej kobiet rodziło dzieci w wieku 20-24 lata (36,4 proc.), a przed rokiem, w 2016 r. — w wieku 25-29 lat (33,1 proc.) oraz 30-34 lata (33 proc.). W większości Polki, które decydują się na urodzenie dziecka, posiadają już wyższe wykształcenie. Przed przyjściem na świat potomka pragną zadbać o zapewnienie mu określonego statusu materialnego, a sobie — satysfakcjonującej posady.

W 1990 roku wyższym wykształceniem wylegitymować się mogło tylko 6 procent polskich mam. W tej chwili wskaźnik ten wyraźnie poszedł w górę — to 52 procent. Większość polskich dzieci nadal rodzi się w związkach sformalizowanych (aż 75 procent), ale kiedy prześledzi się wskaźniki z lat poprzednich, to wyraźnie widać, że liczba dzieci urodzonych w Polsce ze związków nieformalnych rośnie. Na początku lat 90. było to około 6-7 proc., w 2000 r. około 12 proc., a w 2015 r. sięga już 25 proc. Jeżeli już Polacy decydują się na ślub, to również w porównaniu z dwiema poprzednimi dekadami ślub biorą osoby coraz starsze.

„W 2015 r. mediana wieku mężczyzny zawierającego związek małżeński wynosiła ponad 29 lat, a kobiety 27 lat; w przypadku obydwu płci było to o prawie 4 lata więcej niż w 2000 r." — informuje Główny Urząd Statystyczny.

Jeśli chodzi o rodziny wielodzietne, najwięcej jest matek z trójką dzieci (74 procent), czwórkę posiada około 14. 68 procent z nich jest aktywna zawodowo, najczęściej pracują na pełen etat, łącząc karierę z wychowywaniem dzieci. W sumie mam wychowujących troje i więcej dzieci żyje w Polsce ponad 600 tysięcy — głównie w małych miastach i na wsi. W większych miastach dzieci zwykle rodzi się w rodzinach mniej.

Mimo dodatku „Rodzina 500+" według GUS niezmiennie od 25 lat utrzymuje się okres tak zwanej depresji urodzeniowej. W 2015 r. współczynnik dzietności wyniósł 1,29, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało 129 urodzonych dzieci. PiS liczy na to, ze dzięki prosocjalnym reformom polskich dzieci wciąż będzie rodzić się coraz więcej.

