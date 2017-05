60 dolarów za baryłkę ropy do końca roku? To realne

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Rosyjski minister energetyki ocenił sytuację na rynku ropy naftowej

Jak oświadczył dziennikarzom minister finansów Rosji Anton Siluanow, Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej solidaryzuje się z krajowym ministerstwem do spraw energetyki i popiera prolongatę porozumienia w sprawie zmniejszenia wydobycia ropy naftowej, gdyż jego realizacja okazała się korzystna dla wszystkich krajów wydobywających ropę naftową, łącznie z tymi, które nie są członkami OPEC.

Niezależny ekspert w dziedzinie gospodarki Anton Szabanow wyraził opinię, że prolongata porozumienia w sprawie zmniejszenia wydobycia ropy naftowej leży w interesie Rosji:

© Sputnik. Alexei Danichev Na jak długo Rosji wystarczy ropy i gazu?

„Dla Rosji jest to korzystne porozumienie. Pozwala na stabilizację budżetu krajowego, który uzależniony jest od ceny ropy naftowej w wysokości 40 dolarów za baryłkę. Natomiast oczekiwane przed upływem roku 55-60 dolarów jest niezłe. Porozumienie umożliwi stabilne planowanie budżetu na dość długi okres, przynajmniej na rok do przodu. Gdyby tego porozumienia nie było i gdyby wszyscy wydobywali tyle, ile chcą, na rynku zapanowałyby swoiste bachanalie. Oczywiście Rosja miała okresy, które cechował duży deficyt budżetu przy spadku cen ropy naftowej poniżej 40 dolarów za baryłkę. Jest to o wiele gorsze niż to, co zostało osiągnięte dzięki temu porozumieniu" — powiedział Anton Szabanow.

Ekspert przypuszcza jednak, że ceny ropy naftowej zależą nie tylko od zmniejszenia wydobycia, lecz również od zmieniającej się sytuacji gospodarczej, sytuacji w Stanach Zjednoczonych, na rynku wydobycia ropy łupkowej. Na przykład Chiny mogą w dalszym ciągu rozwijać się bardzo szybko i na bardzo dużą skalę, co skłoni kraje wydobywające ropę naftową do zwiększenia wydobycia. „W tym przypadku porozumienie w sprawie wydobycia będzie ograniczane" — powiedział na zakończenie Anton Szabanow.

© AP Photo/ Hasan Jamali Do Chin trafi więcej rosyjskiej ropy

Prezydent Związku Przemysłowców Rosji Wydobywających Gaz i Ropę Naftową Giennadij Sznal w audycji radia Sputnik także przedstawił swoje założenia na temat tego, co mogło wywrzeć wpływ na spadek cen ropy naftowej:

„Ta cena w zasadzie nadaje się do zaakceptowania, przecież spadała również poniżej 47 dolarów za baryłkę w ciągu dziesięciu ostatnich dni. Co mogło wywrzeć na to wpływ? Istnieje zbyt dużo czynników wywierających wpływ na ceny ropy naftowej, w tym także politycznych, oraz nawet dalekich, jak może się wydawać, od ropy naftowej czynników. Dlatego nie ma tu jakichś dokładniejszych prawidłowości związanych z popytem i podażą. Dlatego kwoty, jakie ustala obecnie OPEC, wywierają wpływ w pewnej mierze, lecz nie mają żadnego znaczenia decydującego. W sumie jestem przekonany, że z biegiem czasu cena ropy naftowej będzie rosnąć. Zakładam, że cena 55-60 dolarów przed upływem roku jest w pełni realna" — powiedział Giennadij Szmal.