Budżet niezgody. Przeciwnicy Trumpa mają nową pożywkę

Establishment USA skrytykował budżet na 2018 rok, zaproponowany przez administrację Trumpa. Dokument przewiduje rewolucyjne zmniejszenie świadczeń socjalnych, zwiększenie wydatków na przemysł obronny i obcięcie o jedną trzecią budżetu Departamentu Stanu. Tę ostatnią propozycję nazwano w Kongresie zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego.

A Hillary Clinton oskarżyła Trumpa o okrucieństwo wobec inwalidów, dzieci oraz ludzi starszych. Przecież pod nóż trafiły programy pomocy dla osób niezamożnych. Chodzi o talony żywnościowe, opiekę medyczną dla tych, których nie stać na ubezpieczenie, subwencje dla rolników i ulgi dla absolwentów uniwersytetów.

Również w tej sprawie przeciwnicy Trumpa mają zdecydowane stanowisko. Przecież ogromny kraj to nie jego kolejna firma. Dlatego „dopasowywanie" biznes planu i efektywności wydatków do gospodarki państwa jest chorym pomysłem. Państwo w odróżnieniu od firm ma obowiązek troszczyć się o tych, którzy nie są w stanie sobie pomóc.

Z drugiej strony rewolucyjny projekt budżetu cieszy się również dużym poparciem, o czym świadczą wyniki wyborów. Przecież tak naprawdę Trump realizuje swoje obietnice wyborcze. I mówiąc obrazowo, zamiast zwyczajowej „ryby" prezydent proponuje „wędkę". Chcesz żyć na poziomie — pracuj.

Zbyt wielu obywateli kraju przyzwyczaiło się do beztroskiego życia z wysokich zasiłków socjalnych, dosłownie uzależniając się od tych bezpłatnych zastrzyków gotówki. I nadeszła pora, by zaczęli radzić sobie bez nich. Ciężko będzie to zrealizować, ale jest to konieczne.

Biały Dom daje również unikalną receptę na wyleczenie takiego uzależnienia. W projekcie przewidziano dwukrotne obniżenie podatków dla biznesu, w tym również małego. Przyczyni się to do powstania nowych miejsc pracy i będzie stymulować powrót przedsiębiorstw z krajów rozwijających się do ojczyzny.

Co prawda prawdopodobieństwo przyjęcia projektu budżetu w obecnym wariancie jest praktycznie zerowe. Jest to raczej idealna wizja, którą zaprezentowała ekipa prezydenta. Jednak Kongres Stanów Zjednoczonych powinien ją zatwierdzić. Tymczasem ostateczna wersja dokumentu może zmienić się nie do poznania. Jednak ciekawy jest przede wszystkim sam proces.

Regularne konflikty między prezydentem i Kongresem to oryginalna amerykańska tradycja. I „walka z lenistwem" Trumpa może doprowadzić do kolejnego shutdownu, jak było to za prezydentury Obamy. A wtedy pozostanie albo szukanie kompromisu między liberałami i konserwatystami, albo nokaut dla samego Trumpa.

Informacje o możliwości impeachmentu pojawiają się coraz częściej. A niepopularne decyzje raczej nie przyniosą poparcia Amerykanów. Za wyjątkiem tych, którzy dużo pracują i tych, którzy mają dość „karmienia" pozostałych.

Wyniki wyborów pokazały, ze takich osób było w kraju bardzo dużo, ale przeciwnicy obecnego gospodarza Gabinetu Owalnego raczej nie przepuszczą szansy, by zachwiać jego fotelem — nawet przy pomocy mniejszości. Chociaż patrząc na spadające notowania Trumpa, szala może przechylić się w całkiem inną stronę.