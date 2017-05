Angela Merkel podaje o rozwód

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Merkel oświadczyła, że UE nie może dłużej polegać na innych

Szef MSZ Niemiec powiedział, że „USA nie pełnią już przewodniej roli w zachodniej wspólnocie wartości" i zaapelował, by przeciwdziałać polityce Białego Domu. Jego zdaniem, obecny, izolacyjny kurs obrany przez Waszyngton negatywnie wpływa na sytuację w świecie. Gabriel podkreślił także, że wraz z dojściem do władzy prezydenta USA Donalda Trumpa , proporcje sił na arenie międzynarodowej uległy zmianie. „Zachód zrobił się trochę mniejszy" — powiedział.

Wcześniej kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że Europa nie może więcej liczyć na innych, a kraje Unii Europejskiej powinny „wziąć swoje losy we własne ręce". Czyżby między UE a Stanami Zjednoczonymi szykował się rozwód?

Niemieckie media powiązały wypowiedzi Merkel z niezadawalającymi wynikami negocjacji między delegacją niemiecką i amerykańską na szczycie G7 we Włoszech.

Jedna z głównych kwestii, odnośnie której poglądy przywódców UE i prezydenta Donalda Trumpa całkowicie się różnią, ma określoną cenę. Ta cena to 330 mld euro rocznie. Przytoczona cyfra odpowiada 2% PKB Unii Europejskiej za 2015 rok i właśnie takiej „daniny" pod postacią corocznych europejskich wpłat do wspólnej „skarbonki obronnej" żąda od Unii Europejskiej amerykański prezydent.

Prawdziwą konsternację w europejskim i amerykańskim środowisku eksperckim wywołała niechęć Trumpa do jednoznacznego potwierdzenia, że USA będą przestrzegać 5 art. Traktatu Północnoatlantyckiego, który głosi, że atak na którekolwiek z państw członkowskich będzie uznany za atak na wszystkie. Jeśli spojrzeć na sytuację z punktu widzenia Europejczyków, to wychodzi na to, że zaproponowano im płacenie 330 mld rocznie, bez jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa i w razie czego, będą musieli radzić sobie sami i wyłącznie za własne pieniądze.

Do napięcia w stosunkach amerykańsko-europejskich przyczynił się z pewnością zamach amerykańskiego prezydenta na jedną ze „świętych krów" niemieckiej gospodarki, a dokładniej na niemieckich producentów samochodów, którym Trump grozi zamknięciem lub utrudnieniem dostępu do amerykańskiego rynku. Perspektywa 35% taryfy na eksport samochodów do USA raczej nie mogła ucieszyć Angeli Merkel i jej zwolenników ze środowiska niemieckich przedsiębiorców.

Ekspert ds. międzynarodowych, profesor Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii" Dmitrij Oficerow-Bielski: w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że wypowiedzi niemieckich polityków są związane z nieokreślonością kursu polityki zagranicznej USA.

„Donald Trump już przez dość długi czas sprawuje władzę, ale w wyższych kuluarach Waszyngtonu do tej pory nie podjęto żadnych decyzji ws. tego, jaka będzie polityka zagraniczna. Trwa walka z Trumpem, próbuje się go zmusić do obrania tego kursu polityki zagranicznej, który prowadzili jego poprzednicy. Trump na razie się nie poddaje. Dlatego podobne wypowiedzi Sigmara Gabriela i Angeli Merkel mają na celu sprawić, by Waszyngton szybciej zajął jakieś mniej-więcej przewidywalne dla partnerów stanowisko" — powiedział Oficerow-Bielski.

Oprócz tego, należy uwzględnić fakt, że Angela Merkel wygłasza takie oświadczenia w trakcie swojej kampanii wyborczej — podkreślił.

„(Angeli Merkel — red.) było na rękę odgrywać rolę przywódcy Europy i mówić, że USA nie są już niezaprzeczalnym przyjacielem Europejczyków, jak wcześniej. Obecnie tylko Niemcy, zdaniem kanclerz RFN, mogą zjednoczyć całą Europę i być jej przywódcą" — uważa Oficerow — Bielski.