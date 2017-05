Macron nie wyklucza nowych sankcji. Co na to Putin?

Te wypowiedzi analizuje komentator RIA Novosti Igor Gaszkow.

W ramach przygotowań do wizyty rosyjskiego lidera jego francuski odpowiednik wszelkimi sposobami starał się utrzymać wizerunek „twardego polityka”, który nie zamierza unikać ciosów. Swoje spotkanie z rosyjskim przywódcą Macron anonsował słowami „dialog i wymagania”, pisze autor artykułu.

Bolesnymi dla obu stron pozostają dwa kryzysy: ukraiński i syryjski, a do tego dochodzą pytania o stosunek do rosyjskich mediów we Francji. Podobnie jak jego poprzednik Francois Hollande, Macron oświadczył, że zamierza osiągnąć pokój w Donbasie i „demokratyczne przemiany” w Syrii. Nowy prezydent Francji uzupełnił szczegóły tylko w odniesieniu do tego, co tyczy się broni chemicznej. Jeszcze jeden przypadek jej zastosowania będzie dla Macrona „czerwoną linią”, której nie wolno nikomu przekroczyć: oświadczenie nie jest zbyt dyplomatyczne, biorąc pod uwagę fakt, że nie przedstawiono dowodów przeprowadzenia ataku chemicznego przez Baszara al-Asada.

Francuski prezydent zdecydował się iść na konfrontację w tych punktach, w których logika wspólnego oświadczenia nakazywałaby wygładzanie ostrych krawędzi, uważa Igor Gaszkow. Macron oświadczył, że RT i Sputnik nie miały dostępu do jego sztabu wyborczego ze względu na fakt, że rzekomo „rozpowszechniają fałszywe informacje, oszczerstwa”. Tylko dowodów tych „oszczerstw” (tak jak w przypadku broni chemicznej al-Asada) znów brak.

„To jest już w złym guście. Wznoszę kieliszek krymskiego za to, aby nowo wybrany prezydent Francji przestał kłamać o RT i Sputniku. Podział Macrona. Tani wodewil o RT i Sputniku w wykonaniu francuskiego prezydenta” — napisała redaktor naczelna RT Margarita Simonian na swoim mikroblogu w Twitterze.

Niemniej jednak „spróbowaliśmy znaleźć punkty zbieżności” — powiedział o negocjacjach Władimir Putin. Według Macrona podczas pertraktacji znaleziono „możliwość wspólnego działania”.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Czy Putin i Macron obdarzą się zaufaniem?

Zbieżność stanowisk Macron i Putina chętnie demonstrowali w temacie zwalczania terroryzmu. Obaj przywódcy oświadczyli, że zamierzają walczyć z tą plagą. Prezydent Francji podkreślił, że uważa właśnie terroryzm za swojego głównego przeciwnika w Syrii. Ten temat na swoją korzyść obrócił Władimir Putin, który powiedział, że „nie można na drodze walki z terroryzmem niszczyć państwa”. Macron przyznał, że uważa „upadek państwa” na Bliskim Wschodzie szkodliwym, ponieważ stanowi to „zagrożenie dla demokracji”.

Według Igora Gaszkowa ofensywny ton podjęty przez Macrona najwyraźniej może towarzyszyć w dwustronnych kontaktach także w przyszłości. Wiele wskazuje na to, że twardość jest cechą Macrona jako polityka. Pozostaje pytaniem, czy jest to prawdziwa cecha, czy też tylko na pokaz. We francuskiej klasie politycznej jest już wielu, którzy uważają Macrona za „grubiańskiego” i cynicznego. Na przykład były premier Francji Valls nie otrzymał od Macrona nawet prawa do zaprezentowania swojej nowo powstałej partii w wyborach, a była wiceprezes partii „Republikanie”, według przecieków, nie otrzymała stanowiska w gabinecie, ponieważ dołączyła do Macrona „zbyt późno”.

Macron stara się zaprezentować jako „brutalny” najwyraźniej również dlatego, że podczas kampanii wyborczej był często oskarżany o amorficzność. To odnosi się również do polityki zagranicznej — pisze w podsumowaniu komentator RIA Novosti Igor Gaszkow.