3000+ na dziecko? To pomysł Petru

© AFP 2017/ Vano Shlamov Ukraińcy dostaną 500+?

Nie zasiłek wypłacany do kieszeni czy na konto, ale odpis od podatku bądź zwrot w sytuacji, gdy rodzina płaci niewielkie podatki — oto wizja przewodniczącego Nowoczesnej. Ryszard Petru zawczasu przewidział ewentualne argumenty krytyków i postanowił, że ulgi z jego autorskiego programu „Aktywna Rodzina" nie będą przysługiwać najbogatszym z Polaków.

Ulga ma być osiągalna już na pierwsze dziecko, ale nie ma być socjalem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ma być raczej nagrodą za aktywność na rynku pracy i wspieranie rozwoju polskiej gospodarki poprzez inwestycje, które miałyby służyć dzieciom.

Pracujący rodzice dostaną 3000 zł rocznie już na pierwsze dziecko i każde kolejne — w postaci odliczenia od podatku. A gdyby ktoś miał mniej naliczonego podatku niż 3000 zł na dziecko, to urząd skarbowy dopłaci mu różnicę — powiedział Petru dziennikarzom „Rzeczpospolitej".

© flickr.com/ Lili Vieira de Carvalho Nie ma pieniędzy na 500+?

Dodał, że jednocześnie zamierza podnieść też z powrotem wiek emerytalny do 67. roku życia. — „Ważne jest, by promować aktywność, stąd propozycja, by zastąpić program 500 plus programem «aktywna rodzina». Ważne, by wyeliminować wszystkie nieprawidłowości, niesprawiedliwości i fałszerstwa, które w programie 500 plus zachęcają do zaniżenia wynagrodzeń, by promować aktywność i szansę na godne i dobre życie" — chwali swój pomysł.

Petru twierdzi, że rząd mami Polaków wzrastającymi wskaźnikami ekonomicznymi, tymczasem polska gospodarka wcale nie skorzystała na 500+ i nie wygląda tak różowo, jak przedstawia to premier Szydło: „Rok temu w I kwartale nie było wypłat z 500+, pomaga więc efekt niskiej bazy. Kwartał do kwartału gospodarka wzrosła tylko o 1 proc. Nie ma boomu inwestycyjnego, a spadek bezrobocia wynika w dużej części z dezaktywizacji zawodowej dużej części Polaków".

© AFP 2017/ Janek Skarzynski Suma kłopotów Ryszarda Petru

Petru twierdzi, że jego program będzie kosztował o 7 mld zł mniej z budżetu niż program minister Rafalskiej. Uważa też, że jest sprawiedliwy, ponieważ nie dzieli dzieci na lepsze i gorsze, „pierwsze" oraz „drugie", a przy okazji zachęca do aktywności zawodowej.

Oczywiście wsparcie, które oferuje, jest o połowę mniejsze niż to oferowane przez PiS — 3 tysiące złotych w skali roku to 6 miesięcy wypłacania dodatku. Petru ogłosił już powołanie w Sejmie zespołu parlamentarnego, który zajmie się opracowaniem programu. W pierwszym roku jego obowiązywania pieniądze miałyby zostać wypłacone „awansem" na podstawie ubiegłorocznych PITów.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.