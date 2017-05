© Sputnik. Alexey Filippov Wrogowie USA

Egipski ekspert ds. stosunków międzynarodowych Aiman Samer powiedział w rozmowie ze Sputnikiem, że Rosja i Egipt są najbardziej zainteresowane walką z terroryzmem w krajach Bliskiego Wschodu, bo widzą, jak „bojownicy wracają do domów i destabilizują sytuację. Rosja wzywa wspólnotę międzynarodową do tego, by wsparła w Radzie Bezpieczeństwa egipską inicjatywę w zakresie współpracy i wymiany informacjami wywiadowczymi dotyczącymi bojowników powracających z Syrii i Iraku. Egipt ma w tym zakresie doświadczenie, jako że pracował z bojownikami, którzy walczyli w Afganistanie".

Co się tyczy sposobu uregulowania sytuacji w Syrii, to „obie strony zawsze opowiadały się za pokojowym rozwiązaniem syryjskiego konfliktu, były przeciwko licznych planów podziału Syrii i stawiały się w roli obrońcy niezależności syryjskich ziem".

© Sputnik. Dmitrij Winogradow Rosja przetestowała w Syrii prawie wszystkie rodzaje broni

Syryjski ekspert wojskowy Hasan Hasan powiedział w rozmowie z agencją Sputnik, że Egipt jest liderem w regionie i że jego przymierze z Rosją świadczy o żelaznym zamiarze stawiania oporu amerykańsko-saudyjskiej polityce.

„Możliwości Egiptu są ograniczone trudną sytuacją gospodarczą. Możemy przy tym mówić o nowej roli Rosji w regionie. Sytuacja na polu boju i odnoszone w Syrii zwycięstwa wpływają bezpośrednio na sytuację polityczną. Rosja jest gotowa brać na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje". Natomiast wyjazdy Donalda Trumpa do Rijadu nie przyniosą korzyści w walce z terroryzmem, bo ci, którzy popierają bojowników są sojusznikami USA — uważa Hasan Hasan.