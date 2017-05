Rosja i Europa to dwie połówki tego samego jabłka - tylko dlaczego się rozchodzą?

© AFP 2017/ John Macdougall Konsorcjum Nord Stream 2 nie widzi potrzeby porozumienia między UE i Rosją

„Polscy politycy jednym głosem krytykują rurociąg Nord Stream 2. Niezależnie czy są z PiS, czy z PO. Wcześniej rząd Donalda Tuska oprotestowywał pierwszą nitkę tego rurociągu, dzisiaj rząd Beaty Szydło także twierdzi, że «to jest projekt polityczny, inwestycja zagrażająca stabilności w Europie», a wicepremier Morawiecki nalega, że «powinna być to umowa o charakterze międzyrządowym, a nie międzykorporacyjnym». Oczywiście chodzi o to, by projekt utonął w odmętach brukselskiej biurokracji. Dzisiejszy rząd nie tylko mówi, wiele instytucji — jak UOKiK — czy przedsiębiorstw — jak PGNiG — podejmuje aktywną walkę z tym przedsięwzięciem — powiedział Szczęśniak portalowi kresy.pl

© AP Photo/ Jens Meyer Szydło: Nord Stream 2 zagraża Europie!

Ekspert przypomniał, że pierwotnie Gazprom i zachodnie koncerny chciały, aby rurociąg przechodził przez terytorium Polski, ale z pominięciem Ukrainy. Polska nie zgodziła się na takie rozwiązanie, uzasadniając odmowę ochroną ukraińskich interesów. Wówczas Rosja zdecydowała się na drogę morską.

Zdaniem Szczęśniaka Polska nie ma żadnych szans na zatrzymanie budowy drugiej nitki gazociągu, ponowna wersja z obroną interesów Ukrainy w niczym nie pomoże.

Broniąc Europy przed rosyjskim gazem, polscy politycy zapominają o naszych narodowych interesach, bo oczywiste jest, że Rosja mająca potężne zasoby gazu i Europa, której go brakuje, a potrzeby ma ogromne — pasują do siebie jak dwie połówki tego samego jabłka. Że ten interes tak się opłaca, że żadne przypominanie o Ukrainie — nie pomoże. Szkoda tylko, że to nie my możemy zarabiać na tym wspaniałym, dochodowym szlaku tranzytowym, że nie przez polską ziemię płyną nowe miliardy metrów sześciennych gazu, że polskie gminy, przedsiębiorstwa, budżet — na tym nie zarabiają. Że przez ten konflikt nie możemy wynegocjować niższych cen rosyjskiego gazu dla Polski.

Szczęśniak uważa, że należy zadać pytanie, czyje interesy tak naprawdę reprezentują polscy politycy, skoro podejmują decyzje, które szkodzą interesom Polski? Odpowiedź zdaniem eksperta jest prosta.

„To amerykańska opieka nad Europą wymaga, by związki Rosji z Unią Europejską nie były zbyt dobre. A po łupkowej rewolucji to także interes komercjalny — im mniej rosyjskiego gazu, tym łatwiej sprzedać gaz amerykański. Problem w tym, że jest on drogi. Polska polityka jest niestety tylko pochodną amerykańskiej strategii".