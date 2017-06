Rzecznik rządu: możliwe, że 3 osoby przeżyły katastrofę smoleńską

© Sputnik. Oleg Minejew MSZ Rosji: Polska strona nalegała na jak najszybsze wysłanie ciał ofiar do kraju

Na pytanie dziennikarki o to, czy Antoni Macierewicz powinien przeprosić rodziny za te absurdalne, nieuprawnione sugestie, Rafał Bochenek oburzył się: „Pani redaktor, w tym momencie pracuje podkomisja smoleńska , prokuratura, poczekajmy na ich kompleksowe ustalenia. Wiemy, że raport pana Millera był niewiarygodny, był pisany pod dyktando rosyjskie, przecież to wynika jasno z taśm, na których nagrał się pan Miller. Poczekajmy, jak obiektywne organy państwa polskiego, które chcą rzetelnie i kompleksowo wyjaśnić tę straszliwą katastrofę i tragedię, dojdą do swoich wniosków". Na kolejne prośby o zweryfikowanie tej teorii, Bochenek upierał się, że „będzie opierał się na raportach właściwych organów" i twierdził, że nadal czekamy na wyjaśnienie sprawy. Nie zaprzeczył absurdalnym teoriom szefa MON ani nie wykluczył, że taki wątek będzie ponownie badany.

© Sputnik. Evgeny Biyatov Antoni Macierewicz znów straszy Rosją

Antoni Macierewicz już w 2013 przed trzecią rocznicą katastrofy sugerował, że „ma przeświadczenie graniczące z pewnością", że trzy osoby przeżyły, tylko „rząd Donalda Tuska robi wszystko, by nie wykryć sprawców".

— Mamy te informacje z trzech różnych, niezależnych źródeł, a dwie z nich pochodzą od ludzi, którzy zawodowo zajmują się weryfikacją informacji i nie podają wiadomości niesprawdzonych — mówił wtedy dzisiejszy szef MON.

© Sputnik. Oleg Mineev Miesięcznice smoleńskie zarejestrowane do 2020

Okazuje się, że siedem lat po wydarzeniu, rząd polski doszedł do wniosku, że musi zaczynać śledztwo od zera. Wczoraj wezwano i przesłuchano w prokuraturze byłą premier Ewę Kopacz. Śledztwo prowadzone jest w sprawie „niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i utrudnianie postępowania polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar katastrofy pod Smoleńskiej". Jednocześnie trwa kolejna seria ekshumacji. Do końca roku prokuratura zobowiązała się wykopać szczątki jeszcze 30 ofiar. Smoleńskie szaleństwo trwa w najlepsze, choć niedługo minie 10 lat od katastrofy w Smoleńsku.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.