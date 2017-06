© Sputnik. Maksim Blinov Dlaczego Moskwa jest najlepiej chronionym miastem na świecie

W Moskwie w ramach cyklu spotkań z polskimi Urbanistami, przed audytorium Instytutu Urbanistyki Wyższej szkoły Ekonomii wystąpił kulturolog

Jeszcze ze studiów pamiętam, że kulturologia to skomplikowana nauka. Jednak wiele jej definicji przestaje być tylko pojęciami naukowymi, jeśli przedmiot badań znajduje się w bliskim nam kontekście historycznym.

Starsze pokolenie Rosjan i Polaków wciąż jeszcze pamięta o powojennych latach odbudowy i rozwoju Warszawy, Krakowa i bardzo wielu innych polskich miast. Była to epoka socrealizmu.

W jakim stopniu system totalitarny wpłynął na kształtowanie się przestrzeni miejskiej? Jaka jest reakcja młodzieży na architektoniczne dziedzictwo minionej epoki?

© Sputnik. Maxim Blinov Moskwa z lotu ptaka

Tym właśnie kwestiom był poświęcony wykład polskiego kulturologa Jakuba Sadowskiego, który odwiedził rosyjską stolicę w ramach cyklu spotkań Rosjan z polskimi urbanistami, organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii wspólnie z Instytutem Polskim w Moskwie.

Na wykładzie gościnnym było obecnych wielu słuchaczy: od zawodowych architektów do studentów Wyższej Szkoły Urbanistyki, dla których pan Jakub przeprowadził specjalne seminarium kilka godzin wcześniej. Ogromna wiedza i dobry język rosyjski pomogły lektorowi w szybkim nawiązaniu kontaktu z audytorium.

Wiktoria Daniłowa Dyskusja po lekcji

Po wystąpieniu na sali wykładowej wywiązała się ożywiona dyskusja, do której przyłączyli się zarówno młodzi, jak i starsi słuchacze, znający Polskę: wszyscy chcieli podzielić się osobistymi wrażeniami i porównać informacje z wykładu z rzeczywistością.

Jednak ja na odwrót, chciałam się dowiedzieć, co Jakub Sadowski myśli o Moskwie i jakie wrażenie może zrobić to miasto na „nieprzygotowanym” turyście?

— Przez bardzo wiele lat nie lubiłem Moskwy. Teraz ją lubię. Byłem tutaj mnóstwo razy. Przez wiele lat jeżdżąc po Rosji, z Moskwy chciałem jak najszybciej uciec ze względu na skalę. Moskwa socrealistyczna jest miastem przeskalowanym, to znaczy miastem, które w monumentalny sposób przekazuje komunikaty, zawarte w architekturze tak zwanych stalinowskich wysotek, lub w architekturze moskiewskiego metra, które zaczynało powstawać w oparciu o estetykę konstruktywistyczną, ale wkrótce zaczęło być takim królestwem socrealizmu.

© Fotolia/ Fazeful Rosja przegoniła Polskę w rankingu turystycznym

— W kontekście socrealizmu trzeba przyznać, że to, co w Polsce jest w Nowej Hucie, w Warszawie na Placu Konstytucji, czym jest Pałac Kultury i Nauki, czym są niektóre osiedla mieszkaniowe – źródło historyczne tej architektury jest w Moskwie, bo socrealizm powstawał w Moskwie w latach 30-ch.

© AP Photo/ Mary Altaffer Moskwa, którą możesz mieć we własnym domu 15

Muszę też powiedzieć, że w ostatnich latach, kiedy Moskwa w znacznym stopniu oczyściła się od takich naleciałości mało estetyzowanego kapitalizmu lat 90-ch, miasto stało się bardziej harmonijne. I polubiłem je — przyznał pan Jakub.

A czym, zdaniem polskiego kulturologa, Moskwa różni się od większości europejskich stolic?

© Sputnik. Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Press service of the president of the Russian Federation "Kremlin Gate": Kretyńskie "dialogi" w Warszawie

Z punktu widzenia osoby, która zna duże europejskie metropolie, muszę powiedzieć, że Moskwa jest miastem czystym.

Są miejsca, gdzie się dobrze czuję, lubię Moskwę nawet tam, gdzie ona jest bardzo chaotyczna, gdzie wszystkie style architektoniczne się piętrzą, z jednej strony widzimy pozostałości Moskwy kupieckiej, a z drugiej – jakieś socjalistyczne lub współczesne wtręty. Więc jest to miasto, które ciągle się zmienia – podsumował Jakub Sadowski.