Świeże pomysły, nowe rozwiązania - co ciekawego w Petersburgu?

W tym roku na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu szczególną uwagę poświęcono tematom związanym z analizą najważniejszych trendów światowej gospodarki, kwestiom rosyjskich problemów wewnętrznych oraz regionalnej integracji gospodarczej. Perspektywami współpracy krajów Euroazjatyckej Unii Gospodarczej podzielił się ze Sputnikiem prezes zarządu Euroazjatyckiego Banku Rozwoju Dmitrij Pankin.

Według niego Euroazjatycka Unia Gospodarcza to dynamiczna struktura z większym stopniem integracji niż Wspólnota Niepodległych Państw. W jej pracy zauważalny jest znaczny postęp, jednak istnieje także wiele trudności. Ekspert podkreślił ogromną rolę systemu bankowego oraz firm inwestycyjnych we współpracy i rozwoju Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

System finansowy to podstawa integracji, potrzebne są wspólne projekty inwestycyjne, wspólne przepływy handlowe, dlatego głównym zadaniem postawionym przez Radę (banku —red.) jest dofinansowanie projektów integracyjnych. Uważamy, że bardzo ważne jest także kontynuowanie projektów transportowych, na przykład trasy Kazachstan-Rosja.

„Oprócz tego rozpatrywany jest ambitny plan — CKADU, czyli kolejnego pierścienia drogowego wokół Moskwy, który jest również częścią tej drogi magistralnej, ponieważ pozwoli odciążyć ruch w stolicy. Właśnie takie ciekawe projekty (są realizowane —red.)" — podkreślił Dmitrij Pankin.

Dużo uwagi poświęcono także sferze osiągnięć naukowych i technologii, które mają coraz większy wpływ na nasze życie.

Na 2 czerwca w ramach forum zaplanowano sesję panelową „Rosja w globalnej polityce ekologicznej: przymusowe uczestnictwo czy perspektywy rozwoju". Oczekuje się, że uczestnicy spotkania omówią, jak walczyć ze zmianami klimatu i w jaki sposób zmniejszyć wpływ (człowieka —red.) na środowisko.

Po skończonej sesji odbędzie się otwarcie alei pamiątkowej Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu. Aleja ma symbolizować dbałość o kwestie ekologii i klimatu. W wydarzeniu weźmie udział specjalny przedstawiciel prezydenta ds. ochrony środowiska, ekologii i transportu Siergiej Iwanow oraz minister środowiska i ekologii Siergiej Donskoj. W wywiadzie dla radia Sputnik opowiedział o pierwszych rezultatach „Roku Ekologii w Rosji".

„Tak naprawdę zainteresowanie jest bardzo duże. Ludzie sami chcą, by sytuacja ekologiczna wokół tych miejsc, gdzie przebywają, poprawiła się. I kierownictwo kraju podejmuje w tym celu działania. Ogólnie rzecz biorąc, przeszliśmy od rozmów do konkretnych kroków, do konkretnych rezultatów. Można w tym miejscu powiedzieć o zakrojonych na szeroką skalę wydarzeniach, jak tzw. «subotniki», akcje sadzenia lasu, sprzątania terenów, uczestnictwie w różnych akcjach ekologiczno-edukacyjnych.

W tym roku mamy przed sobą szczególne zadanie: równocześnie z „Rokiem Ekologii w Rosji" odbywa się „Rok szczególnie chronionych terytoriów przyrodniczych". Obecnie tworzonych jest siedem terytoriów przyrodniczych objętych szczególną ochroną. Oprócz tego powstanie jeszcze kilka podobnych parków narodowych, rezerwatów, które w tym roku powinny zostać wprowadzone do eksploatacji. Nie koncentrujemy się tylko na jakimś jednym regionie, ponieważ rozumiemy, że w każdym zakątku Rosji istnieją unikalne obiekty przyrodnicze i należy je chronić dla naszej wspólnej przyszłości" — podsumował Siergiej Donskoj.