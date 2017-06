Kanclerz Austrii: USA burzą ustalony porządek

— Czy zgadza się Pan z twierdzeniem, że zaostrzenie sprzeczności między Europą i Ameryką może doprowadzić do zbliżenia Europy i Rosji?

- Wyraźnie widzę, że Ameryka burzy ustalony układ sił, i wczorajsza decyzja w sprawie wystąpienia z paryskiego porozumienia klimatycznego jest tego dowodem. Dla nas i dla wszystkich innych oznacza to, że powinniśmy zawierać nowe sojusze, i tutaj Rosja jest ważnym partnerem.

— Kanclerz Niemiec Angela Merkel też powiedziała, że USA przestały być niezawodnym partnerem i że Europejczycy powinni wziąć los w swoje ręce. Czy Pan zgadza się z taką oceną?

- Tak, podzielam ją w zupełności. Istotną rzeczą jest dla nas rozwój europejskiej perspektywy, a jest on niemożliwy bez wiary we własne siły i zmniejszenia naszej zależności. Musimy zdecydowanie iść w tej kwestii do przodu. Co się tyczy porozumienia klimatycznego: jeśli Trump nie chce być jego stroną, nie oznacza to jeszcze, że my mamy zmieniać naszą pozycję.

© Sputnik. Evgeny Biyatov Niepokorna Rosja

Wręcz przeciwnie: musimy przyłożyć jeszcze więcej starań i aktywizować naszą współpracę w danej kwestii. Co się tyczy Rosji, Chin, Indii i Europy, są to poważne siły, które chcą współpracować, i trzeba tę współpracę pogłębiać.

- A czy ta zależność może zostać zmniejszona również w kwestiach politycznych takich jak sankcje?

- To delikatny temat. Ja uważam, że Europa przedstawiła swoje stanowisko. Te sankcje są omawiane, będzie dyskusja w sprawie ich przedłużenia. Zdajemy sobie sprawę, że ograniczenia są bardzo niekorzystne dla naszej gospodarki, kosztują nas prawie 0,3% naszego PKB. To duża liczba. Austria cierpi na tym, w związku z czym uważamy, że trzeba nam wzmocnić współpracę, nakreślić jakąś perspektywę na najbliższe lata, która będzie opierała się na współpracy.

- A jeśli prezydent Trump zniesie sankcje w trybie jednostronnym?

Wówczas UE będzie musiała gruntownie przemyśleć swoją dalszą pozycję.