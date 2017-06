Susan Rice: Trump prowadzi Rosję ku zwycięstwu

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump krytykuje burmistrza Londynu

„W szokującym tempie zasiał chaos, stając na przeszkodzie naszych kluczowym sojuszom, odrzucając amerykańskie wartości i rezygnując ze światowego przywództwa USA. Jest to ogromne zwycięstwo Rosji i Chin” – powiedziała Rice.

„A teraz prezydent wycofał się z porozumienia paryskiego, konfrontując nas w zasadzie z całym światem. Europa i Chin są zgodne co do porozumienia paryskiego, podczas gdy Stany Zjednoczone znalazły się w izolacji” – podkreśliła. – Ta ostatnia katastroficzna decyzja jest ciosem w globalne powojenne przywództwo USA w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie odebrali nam go przeciwnicy, nie utraciliśmy go w wyniku kryzysu gospodarczego lub upadku imperium. Stany Zjednoczone dobrowolnie oddały przywództwo, bo wyszliśmy z gry – dodała.

Jej zdaniem amerykańscy politycy i obywatele powinni pokazać sojusznikom, że USA nie zamierzają oddać światowego przywództwa. Rice twierdzi, że w sytuacji, gdy Biały Dom przestaje pełnić rolę lidera, Amerykanie powinni stać się nieoficjalnymi reprezentantami państwa poprzez turystykę, naukę i wymiany kulturalne.