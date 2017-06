Waszczykowski z wizytą na Kubie. Jaką wpadkę zaliczy tym razem?

Szefowi dyplomacji podczas zaplanowanych rozmów w Hawanie towarzyszą wiceministrowie sportu i turystyki (Jarosław Stawiarski) oraz finansów (Piotr Nowak). Witold Waszczykowski zobaczy się ze swoim kubańskim odpowiednikiem — Bruno Rodriguezem (jest nadzieja, że tym razem szef MSZ nie pomyli się i nie nazwie go na przykład Che Guevarą).

Do załatwienia jest kilka spraw formalnych — ministrowie mają podpisać umowę o transporcie morskim i porozumienie w zakresie turystyki, a także wprowadzić mechanizm konsultacji politycznych obu resortów dyplomacji.

Prócz spotkania z Rodriguezem Waszczykowski zaplanował także mityngi z ministrem handlu zagranicznego i produkcji Kuby Rodrigo Malmiercą, arcybiskupem Hawany Juanem de la Caridad Garcia Rodriguezem oraz z głównym konserwatorem zabytków Hawany Eusebio Lealem. Ponadto ma wygłosić wykład dotyczący priorytetów polskiej polityki zagranicznej wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Waszczykowski ma spotkać się z Polonią oraz Kubańczykami zasłużonymi dla kultury polskiej — mają oni zostać odznaczeni przez ministra tytułem Bene Meritas — za promowanie polskiej kultury i tradycji poza granicami. Minister odwiedzić ma ponadto Salezjańskie Centrum Komunikacji Społecznej.

Generalnie w plan ten wpisuje się szeroko zakrojona strategia Waszczykowskiego, który nie ukrywa, że zamierza promować obraz Polski przede wszystkim jako kraju katolickiego. Podczas ostatniej serii szkoleń dla przedstawicieli samorządów zajmujących się współpraca międzynarodową wyraźnie dano do zrozumienia, że Polska ma zajmować się dyplomacją konfesyjną. Uczestnicy otrzymali poradniki pt. „Ambasador Polskości" — gdzie MSZ zaleca rozmowy o Janie Pawle II oraz św. Faustynie, a także namawia do rozmów na temat chrześcijańskich korzeni polskiej kultury. Jeżeli Waszczykowski będzie trzymał się tych wytycznych również podczas wizyty na Kubie, to wizyta zapewne nie będzie należała do szczególnie udanych. Jednak należy odnotować fakt, iż odnowienie stosunków dyplomatycznych Polsce z pewnością nie zaszkodzi, zwłaszcza iż eksport polskich produktów na wyspę w 2016 roku wzrósł prawie czterokrotnie w porównaniu z latami ubiegłymi.

