Od lipca nowy premier? Dziennikarze zdradzają zamiary Prezesa

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Cały kraj żyje w wiecznej żałobie

W pierwszych dniach lipca odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym najprawdopodobniej nastąpi podsumowanie działań rządu Beaty Szydło i wdrożone zostaną zmiany. Jak daleko będą one sięgały? Publicysta „Rzeczpospolitej" uważa, że jest to dobry czas na odwołanie ministrów, którzy się nie sprawdzili — zamiast ich krytykować, jak przewiduje autor tekstu, PiS położy nacisk na to, że zrealizowali oni pierwszy etap rządów i spełnili obietnice wyborcze, do dalekosiężnych planów jednak potrzebna będzie świeża krew.

Red. Szułdrzyński po konsultacji z informatorami z partii przewiduje jednak również odwołanie szefowej rządu. „Część naszych rozmówców z PiS zwraca uwagę, że i tak przed wyborami w 2019 roku musi dojść do zmiany na stanowisku szefa rządu. — Jeśli Szydło będzie premierem w dniu wyborów, stanie się naturalnym kandydatem na premiera w kolejnej kadencji, a tego prezes nie chce — twierdzi nasz rozmówca" — to fragment z wczorajszego artykułu.

© AP Photo/ Alik Keplicz Szydło: Europa musi odważnie przeciwstawić się terrorystom

Szułdrzyński uważa, że Beata Szydło mogłaby po odwołaniu zająć miejsce Marka Kuchcińskiego na stanowisku Marszałka Sejmu. Byłaby to swoista nagroda pocieszenia: „Marek Kuchciński nie będzie już marszałkiem Sejmu. Zastąpi go Beata Szydło, a stery rządu przejmie Mateusz Morawiecki. To na razie spekulacje, ale im bliżej zapowiedzianego na 1 lipca kongresu PiS, który ma podsumować dwa lata rządów partii, tym więcej pojawia się takich informacji".

Jeszcze wczoraj po ukazaniu się tekstu, premier zareagowała na tę wiadomość na Twitterze i zastrzegła: „By nie tracić czasu na rewelacje redaktorów, informowanych przez dobrze poinformowane źródła, informuję, że nie będę marszałkiem sejmu". Nie zaprzeczyła jednak, że może czekać ją zmiana stanowiska.

Kto byłby w tym wypadku nowym premierem? „Rzeczpospolita" nie widzi w tej roli Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to za bardzo osłabiłoby jego wizerunek. Gazeta stawia raczej na Mateusza Morawieckiego.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.