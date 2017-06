„Nie można zbudować społeczeństwa na strachu”

Rozmowa korespondenta radia Sputnik Leonida Sigana z publicystą, doktorem filozofii Cezarym Kalitą.

— Na temat sobotniego zamachu w Londynie wypowiedział się w Starachowicach prezes PiS Kaczyński, a w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Błaszczak. Obaj politycy kategorycznie odrzucają politykę migracyjną Unii i podkreślają, że to, co próbuje narzucić innym krajom Komisja Europejska i na co się zgodził poprzedni polski rząd jest niedopuszczalne i obecny rząd PiS nie ulegnie tej presji. Kryzys na tym tle się pogłębia. Więc, co dalej?

— Niestety, uchodźcy stali się w Polsce przede wszystkim paliwem energetycznym i sondaże jednoznacznie wskazują, że około 70% jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców, szczególnie z tzw. kręgów islamskich. Niemniej jednak sytuacja jest żenująca pod tym względem, że nie jest to tylko odwracanie się plecami do uchodźców i, powiedzmy sobie szczerze, katastrofy humanitarnej, która wydarzyła się gdzieś tam w świecie, ale jest to też odwracanie się plecami do Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, to jest taki przekaz: nie chcemy być z wami solidarni, wasze problemy nie są naszymi problemami. A przecież ideałem Unii Europejskiej jest solidarność, czyli wspomagać się w trudnych sytuacjach. Wszyscy za jednego — to stara obowiązująca zasada.

A tutaj nagle jest taki przekaz. Z punktu widzenia humanistycznego bardzo brzydki. Z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej — wprost niedopuszczalny, gdzie apele papieża czy innych hierarchów kościelnych są ignorowane. Ja czuję pewien niesmak, powiem szczerze, nawet wstyd. Nie o to chodzi, że ci uchodźcy w prawie 40 milionowym kraju potrafią wygenerować jakieś niebezpieczeństwo. Jest mi wstyd dlatego, że my się boimy. Pokazujemy słabość, że wystarczy jakiś drobiazg i nas przeraża. I to drobiazg wyobrażony, nie realny. Przecież bardzo rzadko się zdarza, że następują zamachy terrorystyczne i ich sprawcami są emigranci, czy uchodźcy uciekający przed wojną. Zawsze się zdarza działalność przestępcza i zawsze będzie to zagrożenie. Ale strach i panika ogólnonarodowa to nie jest dobra podpowiedź do działania.

— Najczęściej, kiedy prezes Kaczyński się wypowiada, to uwielbia insynuacje. Mówi coś, co teoretycznie wszyscy powinniśmy wiedzieć, o co chodzi, ale ja nigdy nie wiem, co on ma na myśli. Jakie inne metody? To jest problem polityczny. Problemy polityczne rozwiązujemy politycznie. Czasami, kiedy problem jest nabrzmiały, trzeba rozwiązywać go militarnie, ale na końcu zawsze następuje rozwiązanie polityczne. Nie ma innego rozwiązania w cywilizowanym świecie.

Zresztą w żadnym świecie, bo, jeśli nie rozwiązujemy problemu politycznie, to w ogóle go nie rozwiązujemy. To jest koniec cywilizacji. To takie zarządzanie strachem. Napinanie muskułów, a tak naprawdę izolujemy się i pokazujemy, że nie chcemy rozwiązań. My tylko straszymy. Przy całym szacunku, ja się tak nie boję. Spodobało mi się kiedyś wystąpienie prezydenta Hollanda , kiedy Boko Haram szalało w Mali. Francuzi wysłali samoloty, na co terroryści zagrozili, że teraz zaatakują Francję. A prezydent Hollande powiedział: proszę bardzo, po to jest państwo francuskie, na tyle silne, żeby na wszelkie groźby odpowiedzieć siłą. My się nie boimy. A u nas? Zagrożenie jest jakby wydumane, ale my już się musimy bać. Ja nie chcę się bać. Nie można zbudować społeczeństwa na strachu. To jest niemożliwe. Chyba, że tak dla doraźnej polityki.