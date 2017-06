Jak długo Niemcy pozostaną „samodzielne"?

© AFP 2017/ CLEMENS BILAN Angela Merkel podaje o rozwód

Przypomniał on również, że w Niemczech do tej pory obowiązują ustalenia okupacyjnego prawa zwycięzców w drugiej wojnie światowej. Jednak dotyczy to wyłącznie krajów zachodnich, w pierwszej kolejności Stanów Zjednoczonych. Ta sytuacja została utrwalona w układzie w sprawie ostatecznego uregulowania odnośnie Niemiec, podpisanym przez RFN, NRD, a także Związek Radziecki, USA, Wielką Brytanię i Francję w 1990 roku — podkreślił poseł.

Wcześniej na podstawie wyników spotkania Grupy Siedmiu, która obradowała we Włoszech, kanclerz RFN Angela Merkel oświadczyła, że teraz RFN i Europa mają polegać wyłącznie na sobie.

Zdaniem doktora habilitowanego politologii, profesora Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Andrieja Manojło niemieccy politycy formułują rzeczy oczywiste:

„Niemiecki europoseł nie powiedział nic nowego — wszystko to jest prawdą, niczego nie dodał; co się tyczy Merkel, ona usiłuje obecnie złapać w zmieniającej się koniunkturze linię, która pozwoli jej chociażby częściowo na odgrywanie roli narodowego lidera, nie zaś zarządzającego mianowanego przez Waszyngton. Jednak Merkel robi to bardzo oględnie" — powiedział profesor Manojło w wywiadzie dla radia Sputnik.

Jego zdaniem podobne oświadczenia stały się możliwe ze względu na zmianę ekipy rządzącej w Waszyngtonie, który na chwilę złagodził swój uścisk, w którym trzymał Europę, a w pierwszej kolejności Niemcy.

Obecnie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma co innego na głowie oprócz Niemiec. W zasadzie przeciwnicy Trumpa także mają co innego do zrobienia — zajmują się mianowicie zapędzaniem Trumpa w kąt. Uścisk osłabł i Niemcy łyknęły świeżego powietrza. Jednak jutro ten uścisk może z powrotem dać o sobie znać. Mimo to Niemcy nie będą się zmieniać, gdyż aktualne elity polityczne w Niemczech znajdują się w strefie komfortowej dla siebie. Odpowiada im brak własnej samodzielności, to, że liczne zagadnienia ktoś rozstrzyga za nich. Myślę, że przyzwyczaili się do tego na tyle, że wcale nie życzą sobie już wolności — uważa Andriej Manojło.