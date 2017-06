Macierewicz: Trybunał Stanu dla Tuska to za mało!

© Sputnik. Oleg Minejew MSZ Rosji: Polska strona nalegała na jak najszybsze wysłanie ciał ofiar do kraju

— Jest jedna osoba, która wielokrotnie mówiła publicznie, że wszystkie działania, jakie podjęły organy państwa polskiego, są realizowane na jego polecenie. To jest pan Donald Tusk (…) Ponosi tę odpowiedzialność jako premier i jako człowiek — powiedział szef MON w programie „Kwadrans polityczny" w telewizyjnej Jedynce.

— „Wszystkie decyzje obciążają mnie osobiście i ja ponoszę za nie odpowiedzialność", mówił Tusk i to zresztą prawda. Ponosi tą odpowiedzialność, jako premier, ale także jako człowiek, który od 11 kwietnia był przewodniczącym specjalnego zespołu Rady Ministrów, w skład którego wchodzili wszyscy najważniejsi ministrowie, gdzie było jasno stwierdzone, że wszystkie decyzje są od niego osobiście uzależnione.

Macierewicz tłumaczył, że starał się przekonać w Sejmie do tego, by polska strona przejęła śledztwo od Rosjan: — Wszyscy parlamentarzyści PO głosowali przeciw. Ich odpowiedzialność polityczna i moralna jest oczywista. Odpowiedzialność prawna Donalda Tuska również. Dlatego miesiąc temu wystąpiłem do prokuratury o ściganie Donalda Tuska.

Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. zdrady dyplomatycznej i niedopełnienia obowiązków przez byłego premiera w okresie od 10 kwietnia 2010 r. do września 2014 r.

Macierewicz uważa, że były premier jest winny temu, że w ostatnich ekshumacjach odkryto przemieszanie fragmentów szczątków. Powiedział, że „nie jest zaskoczony skalą zaniedbań na temat Smoleńska" i że „nie były one dziełem przypadku". Tusk miał celowo zacierać ślady.

— Bardzo ubolewam nad dramatem rodzin, które musiały przez siedem lat domagać się, żeby móc zbadać co naprawdę się wydarzyło — dodał. — Ubolewam też nad postawą części polityków i mediów, które robiły wszystko, aby prawda nie wyszła na wierzch — powiedział. — Raz jeszcze chcemy bohaterskim rodzinom tych, którzy polegli w Smoleńsku, za ich wysiłek upór i wytrwałość i odwagę — podziękować — zakończył patetycznie szef MON.

Dodał przy tym, że nie zadowala go nawet Trybunał Stanu dla Tuska: — Trybunał Stanu nie oznacza wyroku. Nie sądzę, żeby problem polegał na TS, to są czyny objęte Kodeksem karnym i one nie są związane z funkcją Donalda Tuska jako premiera. To jest objęte tym artykułem Kodeksu karnego, który mówi o zdradzie dyplomatycznej, świadomym działaniu na szkodę Polski i konkretnych osób.

