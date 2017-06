Jadą jadą chłopcy, chłopcy Uberowcy

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Warszawa: Taksówkarze strajkują

Kłopoty taksówkarzy zaczęły się w momencie, w którym do Polski wpuszczono aplikację Uber — za niższą cenę przez aplikację na smartfona zamówić można prywatną podwózkę w okolicy. Dla Ubera jeżdżą prywatni kierowcy bez licencji. W początkowej fazie firma zatrudniała kierowców na umowach śmieciowych, potem pod naciskiem opinii publicznej wprowadziła samozatrudnienie.

Kierowcy Uberowcy, którzy zwykle pracują na pełny etat gdzie indziej, a po godzinach biorą kursy — zmuszeni są płacić podatki, lecz już sama firma podatków w Polsce nie płaci — takie zarzuty wysuwają przeciwnicy przewozów oraz taksówkarze, którym ucieka zarobek.

To trudny spór. Kierowcy zarejestrowanych taksówek z licencją mają rację, jeśli chodzi o przestrzeganie Kodeksu Pracy. Uber wykorzystuje ochotników, którzy niekoniecznie są królami szos lub nie znają topografii miast, po których jeżdżą. Zmuszeni są posługiwać się nawigacją. Często jakość usługi nie spełnia oczekiwańklienta. Z drugiej strony na „tradycyjnych" taksówkarzy również płyną skargi — na to, że są roszczeniowi, odmawiają jeżdżenia w krótsze trasy, twierdząc, że im się to nie opłaca, wreszcie — ich samochody są wieloletnie, zaniedbane.

Wczoraj „złotówy" zablokowały Warszawę.

— To tak jakbym ja usiadł pod jakimś marketem i zaczął sprzedawać swój bimber o połowę tańszy od sklepowego. Przecież zaraz by mnie zamknęli. A uberowcom nikt nic nie robi — powiedział Wirtualnej Polsce jeden z uczestników protestu.

Taksówkarzy poparli politycy, którzy również zjawili się na proteście. Wincenty Elsner (SLD), Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska) oraz Arkadiusz Wojciechowski (Socjaliści) przemawiali w obronie kierowców. Rozwiązanie ustawowe zaproponowali posłowie Nowoczesnej. Domagają się wprowadzenia licencji również dla kierowców Ubera. Ponadto partia Ryszarda Petru chce pozbawićUberowców przywilejów przysługujących taksówkarzom np. chce zamknąć dla ich buspasy. Z kolei poseł Kukiz'15 Piotr „Liroy" Marzec chce likwidacji Ubera.

Cała Unia Europejska ma problem z aplikacjami służącymi do prywatnych przewozów. Obrońcy usługi bronią wolnego rynku — „przecież Poczta Polska nie protestuje przeciwko wysyłaniu e-maili".

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.