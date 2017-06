USA: Jak zatrzymać przy sobie Ukrainę niskim kosztem?

Jednak nie sprecyzowała ona, na czym to wsparcie będzie polegać. Równocześnie, według Yovanovitch, sekretarz stanu USA Rex Tillerson bada wszystkie możliwości aktywniejszego zaangażowania się w proces negocjacyjny w sprawie Donbasu.

Politolog amerykanista Wiktor Olewicz uważa, że Stany Zjednoczone chcą ograniczyć się do minimalnego wsparcia:

„Z jednej strony Stany Zjednoczone życzą sobie, aby sytuacja, w której Ukraina pozostaje ich wasalem, nadal była aktualna. Waszyngton chce, aby Kijów pozostawał czynnikiem drażniącym w relacjach z Rosją, aby ciągle był problemem na granicach Federacji Rosyjskiej, aby w dalszym ciągu realizowano tam otwarcie antyrosyjską politykę. Z innej zaś strony Waszyngton nie chce wydawać większych środków na wspieranie kijowskiego kierownictwa. Widzimy więc, że obietnice administracji prezydenta USA Donalda Trumpa odnośnie redukcji pomocy dla państw obcych częściowo wchodzą w życie, w tym także w odniesieniu do Ukrainy. Stany Zjednoczone zmniejszyły zakres pomocy, pozostawiając ją w takim rozmiarze, aby dało się utrzymać to państwo jako tako funkcjonujące" — powiedział Wiktor Olewicz w wywiadzie dla radia Sputnik.

Jego zdaniem zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w proces negocjacyjny w sprawie Donbasu raczej nie będzie aktywne:

„Stany Zjednoczone w dalszym ciągu zmierzają do tych samych celów zarówno wobec Rosji, jak też wobec Ukrainy, jakie miały one na uwadze również wcześniej. Starają się «spacyfikować» Rosję, zmniejszyć rosyjskie wpływy na terytorium byłego Związku Radzieckiego; dlatego nie należy oczekiwać, że Amerykanie wykażą jakieś nowe podejścia czy też zgodzą się na wywieranie presji na Kijów, aby zmusić go nareszcie do wykonywania porozumień mińskich. Nie leży to w interesie Stanów Zjednoczonych" — uważa Wiktor Olewicz.